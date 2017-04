Ayiti Bèl-Rencontres Citoyennes

« Ayiti Bèl » invite la presse et les citoyens-citoyennes ce jeudi 20 Avril 2017 de 6h à 9h pm à Marriott Hôtel dans « Yon ti koze sitwayen » qui s’organise sous le thème : « Èske Ayiti kapab retounen Perle des Antilles » ?

DNL : Célébration de la journée internationale du Livre

Ce vendredi 21 avril 2017, à partir de 11h du matin, des personnalités du monde culturel haïtien telles l’écrivain Bonel Auguste, le disquaire Aly Acacia et l’expert en droit d’auteur Emmanuel Dérivois interviennent dans les jardins de la direction nationale du livre (DNL) dans le cadre de la célébration de la journée internationale du Livre.

L’artiste-chanteur-compositeur et guitariste haïtien Jean Jean Roosvelt et la responsable de la culture de l’UNESCO sont aussi invités à participer à cette célébration de la pensée et des choses de l’esprit.

Le lundi 24 avril prochain, le directeur de la DNL et son directeur du Livre Wilson Paulémond interviendront à 11h du matin à la salle de conférence de la DNL autour du thème : « Politique du livre en Haïti, quel avenir ».

Droit d’auteur

Du 24 au 28 avril 2017, le bureau du droit d’auteur haïtien BHDA organise une semaine d’activités sur la propriété intellectuelle autour du thème : « La propriété intellectuelle, moteur de la créativité et de l’économie.

Au programme, il y aura : rencontres, exposition, conférences-débats, remise de bourses et table ronde.

Nous rappelons que le lancement de la semaine de la propriété intellectuelle est donc dédiée à la mémoire de Me. Willems Edouard, l’un des meilleurs spécialistes haïtiens du droit d’auteur, belle figure du monde culturel emportée par l’insécurité grandissante en Haïti en 2016.

C3 Editons : Mardis réflexions

Tous les mardis à partir de 4h pm, c3 éditions organises toute une série de conférences-débats autour des thèmes qui traversent la société haïtienne.

Dans le cadre de ces rendez-vous intellectuels, le directeur général de la direction nationale du livre Frantz Carly Jean Michel présentera une conférence autour du thème : « Haïti, un pays à rebâtir ».

Par Quatre Chemins : Appel À Candidatures

« Par Quatre Chemins » est un dispositif de résidences lancé par l’Association Quatre Chemins et qui permet à des artistes issus d’un appel à candidatures de travailler pendant un mois sur une idée de création dans les villes à l’intérieur d’Haïti. Rappelons que le 30 avril 2017 sera donc la date de clôture des dépôts de candidature.

Valery Numa : Conférence et projection

Valery Numa, journaliste, communicateur social et entrepreneur touristique, dans le souci de rendre accessible à un plus large public son film documentaire titré : « Destination Brésil », organise depuis la sortie de ce dernier, toute une série de projections et de conférences tant en Haïti qu’à l’étranger.

Ainsi, du 28 au 30 avril prochain, la communauté haïtienne de Montréal a rendez-vous avec lui.

Les 6, 7, 13 et 14 mai 2017, Trenton, Philadelphia, Jackson Ville et Boston accueilleront respectivement « Destination Brésil ». Ensuite, Monsieur Numa sera au festival Compas à Miami les 18 et 20 mai 2017. Atlanta/Georgia recevra Valery Numa le 21 Mai 2017. Et Valery Numa a rendez-vous avec la communauté haïtienne de Fort Lauderdale le 27 mai 2017.

Jacques Adler Jean Pierre

Bòs Madichon