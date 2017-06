Anthony Phelps

LAURÉAT DU GRAND PRIX DE POÉSIE DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE.

Nous sommes heureux de vous annoncer qu’Anthony Phelps est lauréat du Grand Prix de Poésie de l’Académie Française pour l’ensemble de son œuvre !

Anthony Phelps est né en 1928 en Haïti, où il contribue à fonder le mouvement Haïti Littéraire. Opposant à la dictature de Duvalier, il connaît la prison et l’exil. Établi à Montréal, il livre une œuvre de premier ordre qui fait de lui l’un des écrivains haïtiens les plus connus en Amérique. Traduit dans de nombreuses langues, deux fois lauréat du Prix de Poésie Casa de las Américas de Cuba, le voici enfin publié en France, où sont parus successivement, aux Éditions Bruno Doucey, Nomade, je fus de très vieille mémoire (2012), et Je veille, incorrigible féticheur (2016), qui a obtenu le Prix Carbet de la Caraïbe et du Tout-Monde en 2016.