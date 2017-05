Le Centre d'art a le plaisir de vous convier le samedi 3 juin 2017 à 3h pm au vernissage de

Centre d’art : « LES MURS DE PORT-AU-PRINCE »

Le Centre d'art invite le public le samedi 3 juin 2017 prochain à 3h pm au vernissage d’une installation dénommée « LES MURS DE PORT-AU-PRINCE »

Cette installation photographique est réalisée par les participants de l'atelier Recherches et Créations animé par Mario Benjamin au Centre d'art, du 5 avril au 6 mai dernier.

Cette œuvre, mêlant photographie, vidéo et audio, retranscrit de façon audacieuse l’ambiance des rues de la capitale.

Composé de jeunes artistes, l’atelier avait pour principal but de permettre aux participants de s’ouvrir à des perspectives créatives.

Sous la supervision de Mario Benjamin, ils ont exploré différents sites de musées, de collections et d’artistes, traversant les décennies et les pays, pour confronter leurs esthétiques et leurs imaginaires à ceux des plus grands artistes de l’art contemporain. Ils ont parallèlement exploré la ville et ses écosystèmes, et des ces voyages inspirants, ils ont produit ce projet artistique collaboratif.

MCC :INVITATION A LA PRESSE

Le Ministère de la Culture et de la Communication (MCC) invite la Presse parlée, écrite, télévisée et les agences en ligne à une conférence de la Cooperazione Internazionale (COOPI) et de ses partenaires autour des Semaines Culturelles haïtiennes organisées en Europe (Bruxelles, Milan et Rennes) dans le cadre du Programme Européen pour la Culture, en présence des artistes Jean-Jean Roosevelt, BIC et Jean Eddy Remy.

Cette conférence se tiendra le mardi 30 mai 2017 au local dudit Ministère (angle rues Geffrard et de la République, Champ-de-Mars), à 10: 30 AM.