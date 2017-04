Café Philo

En partenariat avec le Bureau Haïtien du Droit d’Auteur (BHDA), Café Philo reçoit ce mardi 25 avril 2017 à 6 heures du soir, l’écrivaine haïtienne, Emelie PROPHÈTE (directrice générale du BHDA), Me. Christian De LESPINASSE et Me. Ocianie DESIR autour du thème : « La propriété intellectuelle et l’économie ».

Le philosophe et animateur culturel haïtien Ralph JEAN-BAPTISTE est le modérateur de ce Café qui se partage toujours à Café des copains au numéro 1 de l’avenue Lamartinière au Bois Verna. Et Comme d’habitude c’est avec plaisir que l’association culturelle Café Philo Haïti reçoit son fidèle public dans cette grande fête de l’esprit.

Théâtre

La comédienne haïtienne, Gaëlle Bien-aimé, reprend son spectacle qui a pour titre : « Je suis Gaëlle » au club le Villate à Pétion-Ville le 30 avril 2017 prochain à partir de 7 heures du soir.

L’organisation Nègès Mawon et la troupe CORPS ET AME invitent tout le secteur culturel haïtien à venir voir ce monologue qui met en scène la talentueuse Gaëlle Bien-aimé qui a déjà pu jouer et monter tant de spectacles que ce soit en Haïti ou ailleurs.

Jacmel Exposition et Performance artistique

Du 28 avril au 1er mai 2017, l’Alliance Française de Jacmel présente : « EDER ROMÉUS, ma Béquille, ma vie ».

Au programme, le public aura à visiter une exposition d’œuvres picturales de l’artiste Eder ROMÉUS. Tout le grand public est invité au vernissage de cette exposition qui se tiendra à partir de 7 heures du soir, le 28 avril 2017. Une performance musicale avec Darlin JOHANCY, Jenny J, Young Tchino, Enel Sanon, Bagèt Lakou et Zanmi Twouba fera le bonheur de l’assistance.

Rappelons, que l’artiste Eder ROMÉUS est un portraitiste, qui a une grande métrise dans le surréalisme, l’abstraction, le symbolisme et le paysage.

Il participe dans plus de 20 expositions collectives tant en Haïti qu’à l’étranger.

Rendez-vous Jazz

Jazzy’z et Haiti Jazz Club présentent ce vendredi 28 avril 2017 à 8 heures du soir au Jazzy’z restaurant « JAZZ OPLUS ».

Les artistes invités sont : Les saxophonistes, SMS KREYÒL, Smith Emmanuel et T-Sax.

Bamboche Littéraire

Ce mercredi 26 avril 2017, le poète Coutechève Lavoie Aupont, récipiendaire du prix Dominique Batraville de la poésie créole, animera une causerie autour de son livre « Make Pa » de 5 heures à 7 Heures pm dans les locaux de c3 éditions à Turgeau au numéro 77. Le modérateur de cette Bamboche est JJJJ ROLPH.

A cette même occasion les jeunes qui sont intéressés à l’écriture ont rendez-vous avec l’écrivain Gary Victor pour un atelier de création littéraire.

BHDA : Journée Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Le Bureau Haïtien du Droit d'Auteur (BHDA), le Ministère de la Culture et de la Communication (MCC) ainsi que le Ministère du Commerce et de l'Industrie (MCI) ont le plaisir de vous inviter à une Conférence à l'occasion de la célébration de la Journée Mondiale de la Propriété Intellectuelle le Mercredi 26 avril 2017 à 10h AM à l'Université Quisqueya (UNIQ) sise au #218, Av. Jean Paul 2, Haut Turgeau, Port-au-Prince, dans le cadre de la Semaine de la Propriété Intellectuelle 2017.

Thème: Propriété Intellectuelle: Moteur de la Créativité et de l'Economie

Etudiants en Droit et en Economie, Professionnels du Droit et de l'Economie; On vous attend. N’hésitez pas.