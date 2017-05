SKL (Sant kiltirèl Lawouze)

Le centre culturel Lawouze situé à Lascahobas présente du 8 au 23 mai 2017 prochain un programme littéraire dénommé « Gouter Littéraire » autour du thème : La lecture à la rencontre de l’autre.

Conférences, ateliers d’écritures et spectacles seront au rendez-vous.

C3 éditions : Publications

Viennent de paraitre dans la collection « Textes retrouvés » dirigée par l’écrivain haïtien Michel Soukar, Stenio Vincent (1875-1959) Le glissement de la nation (1939) et Jean Price Mars (1876-1969) Vilbrun Guillaume-Sam, méconnu suivi de Correspondance avec Roger Dorsinville. Ces deux livres importants dans la littérature haïtienne seront présents à livre en folie cette année.

Dans le cadre de la série de conférences de C3 éditions titrée : »Mardi Réflexions, ce mardi 2 mai 2017 à partir de 4h pm, Frantz Fortunat, PDG du BRIDES présente au 77, ave Jean Paul 2 à Turgeau une conférence ayant pour thème : « Le sondage dans les élections politiques ».

LEGS ÉDITION

Vient de paraitre « STAR » un roman de Marie Alice Théard dans les éditions LEGS EDITION. Ce livre sera en signature à Festival ARTS à Pétion-Ville le 5 mai 2017 de 12h à 18h.

Rappelons que Marie Alice Théard est poétesse, nouvelliste, critique d’art et commissaire d’exposition. Elle dirige depuis plus de trente ans la galerie d’art Festival ARTS. Elle est membre de l’Association internationale des écrivains(IWA) et de l’Association internationale des critiques d’art (AJCA). STAR est son premier roman.

Deuil : Les funérailles d'Herby Widmaïer seront chantées ce mercredi 3 mai

2017

La Radio Télé Métropole annonce avec infiniment de peine le décès de Monsieur Herbert Widmaïer survenu le jeudi 27 avril 2017 en sa résidence.

En cette douloureuse circonstance, nous adressons nos sympathies à ses enfants Monsieur Richard Widmaïer et Madame, née Sabine Vital Herne, Monsieur Joël Widmaïer et Madame, née Milena Sandler, Monsieur Mushy Widmaïer Gousse et Madame, née Cécilia Wiener. A ses petits enfants Gunther, Clauss, Bryan, Christopher, Dalia, Stefan, Estelle, Sarah, Emmanuelle Gousse et son époux Dr. Pierre-Marie Wooley; Ses arrières petits enfants: Cédric et Ellana. A ses cousines et cousins, Madame Chantal Widmaier Gillbert, Mireille Peloux, Monique Sicard, Marie et Anthony Saint Cyr, Frantz et Inez Price et petits cousins M. et Mme Sacha Widmaier, Dominique Desjoie.

A Jeffrey et Samy Thess, Michelle Rivière et Chino de Sousa, Tatiana et Maeha Laurent.

A ses amis proches: Monsieur et Madame Roland Dupoux, Messieurs Frantz Courtois, Richard Carrié, Madame Pascale Blanchard.

Á ses dévoués Solange et Robert.

Au personnel de Radio Métropole.

Aux familles: Widmaier, Lafontant, Garoute, Gousse, Léon, Faine, Larco, Appolon, Clérié, Vital-Herne, Buteau, Dupoux, Seigel, Geatjens, Price, Peloux, Saint Cyr, Sicard et à tous les autres parents et amis affectés par ce deuil. Les funérailles de Monsieur Herbert Widmaïer seront chantées le mercredi 3 mai 2017 à 11h30 en l’Eglise St. Pierre de Pétion-Ville, les salutations d’usage auront lieu dès 10h30.

En lieu et place d’offrandes florales, la famille Widmaïer apprécierait que des dons soient faits au bénéfice de l’ « Ecole de Musique Dessaix Baptiste » de Jacmel.

La famille recevra les condoléances, le lundi 1er mai au Karibe Convention Center à 4h00pm.