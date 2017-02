Dans le souci de se faire connaître du grand public et d’offrir de nouvelles possibilités aux Valentins dans le choix de leurs cadeaux pour la fête des amoureux, trois femmes artisans, à savoir Mme Nancy Griffon de Nans Créations (bouteilles décoratives et utilitaires, spiritueux) ; Mme Yasmine Cherenfant de Yassou’s Collection (objets en crochet tels que chaussons, bandeaux, barettes, robes pour bébé, etc.) et Marie Sandra Eliacin de Sed Creation ( bijoux à base de corne, en os et noix de coco, des habits pour femmes), ont organisé du 10 au 12 février une exposition d’œuvres artisanales au 32 de la rue St-Louis Jeanty, route de Frères.

En plus de ces artisans, trois autres exposants ont aussi pris place dans « Les Jardins de Yassou » qui a servi de site d’accueil à cette première édition de cette foire. Parmi ces exposants, Mme Gibou Bouché (sacs à main et sandales), Mme Sophia Joseph (paquets de chocolat bien emballés) ; Mme Mathieu Marie-France (bijoux de fantaisie et sandales, etc.)

A côté des articles exposés qui témoignent encore une fois de la qualité et de la diversité de l’artisanat haïtien, il convient de noter la particularité commune aux artisans. En effet, Nancy, Sandra et Yasmine sont toutes des professionnelles très prises par leurs activités respectives et qui voient dans l’artisanat un exutoire ou un moyen de détente bénéfique à tous les points de vue.

Cadre dans une banque privée de l’aire métropolitaine, Nancy Griffon s’est fait une passion pour l’art de décorer les bouteilles. Pour cet artisan originaire du Sud, sa connaissance avec l’artisanat est une histoire assez récente. Pourtant aujourd’hui cela est devenu une passion indescriptible. Ses pinceaux, ses couleurs, ses bouteilles, en un mot « Nans Créations » constitue dorénavant pour elle un petit monde merveilleux où elle se refugie à ses heures libres.

Elle peint et décore avec un doigté exceptionnel des bouteilles de toutes les couleurs qui donnent un aspect assez rayonnant au contact de la lumière. Certaines de ces pièces peuvent être utilisées comme abat-jour pour ceux qui désirent un peu de clarté dans leur nuit trop sombre.

Parlant de l’aventure qui l’a conduite à l’exposition du 10 au 12 février, elle confie : « J’ai commencé a peindre les bouteilles pendant les grandes vacances. Mais à ce moment, je n’avais pas encore le sujet de l’exposition. Au début de janvier, mon amie (Yasmine), sachant ma passion pour les bouteilles, m’a appelée pour me faire la proposition d’une exposition pour la St-Valentin. J’ai trouvé l’idée tellement géniale que je l'ai embrassé tout de suite ». Elle ne cache pas sa satisfaction d’avoir pris part à cette foire qui, à défaut d’avoir de grosses retombées économiques, lui a permis de s’ouvrir au grand public et de se faire une clientèle.

Femme à tout faire, Marie Sandra Eliacin se décrit comme une professionnelle accomplie qui a plus de mille cordes à son arc. Elle a étudié à la fois la diplomatie et les sciences administratives. Ce qui lui a donné la possibilité de rouler sa bosse un peu partout dans le privé, l’administration publique, les ONG, etc. Dégroupeur, s’activant dans l’Import-export aussi bien que dans l’immobilier que dans le transport terrestre, Sandra dirige aujourd’hui la « Sed Créations » depuis mars 2016. Elle produit des bijoux de fantaisie à base de corne, d’os ou de coque de coco et confectionne des habits pour femme. Depuis sa création, « Sed Créations » a déjà vendu plus de pièces tant en Haïti ,aux Etats –Unis d’Amérique qu’au Canada.

Sandra explique qu'elle a été amenée à faire de l’artisanat en essayant de corriger les erreurs que ses fournisseurs de produits artisanaux ont commis dans la fabrication des articles qu’elle leur avait commandés. En jouant trop souvent à ce jeu, elle a fini par s’approprier le savoir-faire artisanal et s’inscrit depuis sur la liste des exploitants de ce secteur vital de l’économie haïtienne. Satisfaite comme sa commère de sa participation à la première édition de la foire ‘’Amour et Couleurs’’ tout en promettant de prendre part à une prochaine exposition que le groupe a décidé d’organiser en mai prochain à l’occasion de la fête des Mères.

La troisième artisane et non la moindre, Mme Yasmine Cherenfant, est celle qui a eu l’idée d’organiser cette exposition. Professionnelle de la santé, la propriétaire de « Les Jardins de Yassou » est assistante pédiatrique dans une clinique notoire de la capitale. Ainsi, entre ses heures creuses, elle s’amuse à faire des crochets et produit des articles qu’elle exhibe à ses patients. Pour elle, cette passion assez nouvelle qu’elle a découverte à travers l’artisanat va devenir pour elle son moment de recréation favori. Faire des crochets est pour elle la meilleure façon de faire son hygiène mentale.

Ayant pris goût à cette activité, elle crée « Yassou’s Creations » en novembre 2016. Et déjà en décembre de la même année, elle a organisé sa première petite exposition en invitant des amis et ses collègues à venir admirer ses œuvres. Cette première expérience lui a mis du vent dans les voiles. Fort de cela, elle avait décidé de soumettre ses œuvres à l’appréciation d’un plus grand public. Contactant ses amies Nancy et Sandra, rendez-vous était pris pour la première édition de « Amour et Couleurs ».

Le manque de moyen de promotion n’a pas permis d’attirer une affluence fleuve à cette première édition. Mais les trois artisans ainsi que les exposants invités n’ont pas caché leur satisfaction par rapport à l’accueil des participants et l’espoir d’une deuxième édition encore plus réussie.

Source le nouvelliste