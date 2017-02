Sans sombrer dans une partialité indigne du métier de journaliste, on est en droit de prédire une bonne position pour Barikad Crew dans la catégorie « meilleur texte » de l’année 2017 pour sa méringue « Tann jou pa w ». Car très peu des chansons qui nous parviennent cette année réunissent comme elle, les ingrédients qui en font une bonne composition. C’est d’abord une ode à la patience et surtout un appel au patriotisme livré sur un beat entraînant et loin d’être monotone. En attendant le clip promis pour dimanche 19 février et les diverses prestations live dans le cadre du carnaval, savourons a satiété l’une des rares musiques qui vaudront d’être diffusées au delà du mardi-gras sur nos radios et autres médiums.

Nos lecteurs assidus se demanderont pourquoi Barikad Crew propose en 2017 un texte dont le premier mot est la lettre « t », à savoir Tann tou pa w. Car quiconque a bonne mémoire peut se rappeler l’article en date du 29 janvier 2016 de notre collaborateur Dimitri Nader Orisma intitulé « Barikad ap travay pou pèp la ». Dans ce papier, Fred Hype, le compositeur attitré du groupe, a avoué que " Travay » est la dernière de la série de méringues (Trip nap trip, tay kreyon, tifi pile…) dont le titre commence par la vingtième lettre de l’alphabet français. « Ce serment ne sera pas tenu tant qu’on ne sera pas parvenu à un carnaval intitulé « Triomphe » », explique Brital à la place de Fred Hype, absent de notre rendez-vous avec le groupe. L’armée rouge ayant à son actif 11 méringues s’estime encore loin de cet état de triomphe. De la fausse modestie, déduirait-on à la hâte, pour un groupe dont la plupart des musiques ont marqué l’année à laquelle chacune est sortie !«On n’est pas nombriliste, lâche Izolan, on composera « Triomphe » quand on aura réalisé que tout Haïti progresse et pas juste nous».

"Tann jou pa w"est en ligne depuis vendredi dernier. Elle score pas moins de 23 mille « plays » sur Plezikanaval. Le clip est pour ce dimanche 19 février.

"Tann jou pa w" parle comme dans L’Ecclésiaste de la nécessité d’user de patience dans la vie, d'attendre son tour, de ne pas jalouser le sort des autres, de ne pas sauter les étapes, quitte à nier ses valeurs intrinsèques.Autre sujet abordé dans la méringue, c’est un éveil au patriotisme. « Nous déconseillerons, confie Brital, à nos compatriotes de médire du pays. Le pouvoir de la parole ou de la pensée n’est plus à démontrer. A force de dire du mal de la République, on a comme l’impression qu’on perpétue son calvaire ».

Les fans des premières heures de Barikad constateront combien cette énième composition du groupe se distingue de ses prédécesseures. Le beat en soi n’est pas monotone. En plus, il incorpore du rara joué en « live » et des séquences de fanfare. Un musicien du palais national du nom de T-Je, Ti Mito du groupe Relax band ont été appelés à la tâche pour gérer ces emprunts aux «bandes à pied». « Dans le cycle de la vie de Barikad, on se renouvelle après chaque cinq méringues. Cette onzième augure un nouveau départ » », explique la voix mâle de « M pa konn anyen non ». Il prévient que dorénavant leurs textes seront plus engagés et iront dans le sens du métissage du hip-hop avec d’autres sonorités.C’est une stratégie des hommes de la rue Nicolas pour garder à la fois leurs fans qui grandissent avec eux et ceux de 5 ou 10 ans qui les découvrent en chemin.

Sans surprise, la bande à Youri Chévry, actuel maire de Port-au-Prince, participera au défilé dans cette ville. Cependant, les deux représentants du groupe ne voient aucune objection à ce que le carnaval national soit organisé aux Cayes.

Du 18 au 28 février, les hommes de la rue Nicolas ne chômeront pas. Les fans ont donc de nombreuses occasions de rencontrer leurs idoles. Le 18, ils se produiront dans une école à Jacmel . Le 19, ils seront dans le parcours au carnaval des Gonaïves. Le 23, une prestation à l’Arcahaie, une autre dans la soirée à Saint-Marc. Le 24, ils animeront Kako Kids à El Rancho. Dans la soirée, ils auront un show à Carrefour « Nu Moving ». Le lendemain, avec une bande à pied, dans un club de Delmas 83, ils mettront de l’ambiance lors une soirée thème baptisée « foam naval ».

Pour les jours gras, Izolan souhaite que les fans, comme d’habitude, viennent à l’heure au stade pour profiter pleinement du parcours. « Ceux qui vont aux Cayes, qu’ils soient prudents sur la route !», ajoute-t-il pour prouver combien ce choix du gouvernement de déménager le carnaval national dans cette ville ne le dérange pas.

Brital, lui, promet une meilleure animation sur le parcours que les années antérieures. « Nenpòt kote kanaval la ap fèt ane sa-a, m envite tout moun fè pridans », conclut-il.

Chancy Victorin source TIcket