La rue Nicolas Geffrard - Carnaval 2017

La première soirée du carnaval national 2017 s' est déroulée sans incidents majeurs dans la cité d'Antoine Simon. Une source bien informée de la direction départementale de la police nationale indique que 7 personnes ont trouvé leur arrestation dimanche. Parmi eux, cinq ont été appréhendé en possession de fausses monnaies. Une autre personne a été arrêtée pour trouble à l'ordre public. Et l'autre interpellation concerne un policier qui était ivre et troublant lui aussi l'ordre public. "Il ne travaillait pas et n'est pas dans sa juridiction ", confie cette source, satisfaite du travail des forces de l'ordre.

L'hôpital de l'Immaculée conception des Cayes a reçu 6 cas durant la soirée de dimanche. "5 de ces cas étaient des blessés très légers. L'autre cas concerne une personne qui était inconsciente. Ils sont tous déjà repartis", a indiqué Lilia Bélizaire, infirmière.

Par ailleurs, le public a payé de sa présence lors de cette première soirée. Outre certaines prestations peu épatantes, la plupart des groupes ont comblé les attentes. Ce, malgré la pluie qui s' est mêlée de la partie. Le défilé a pris fin aux environs de 3 heures a.m. avec les prestations de Sweet Micky et de Djakout #1.

Jean Daniel Senat source le nouvelliste