L'Agence universitaire de la Francophonie célèbre cette année 30 ans de présence et de collaborations riches avec le secteur universitaire dans la Caraïbe. Dans le cadre du 30e anniversaire de la Direction régionale Caraïbe, le Recteur de l'AUF, Jean-Paul de Gaudemar, rencontre les autorités nationales, les responsables d’universités et d’organisations internationales en Haïti et présentera la nouvelle stratégie de l'AUF et sa déclinaison dans la Caraïbe, annonce-t-on dans un communiqué acheminé à HPN. Lire intégralement le communiqué ci-dessous.

Dans le cadre des 30 ans de l'AUF – Caraïbe, le Recteur Jean-Paul de Gaudemar rencontre du 22 au 24 mars 2017, la Conférence des Recteurs, Présidents d’Universités d’Haïti (CORPUHA), la Conférence des Recteurs, Présidents d’Universités dans la Caraïbe (CORPUCA), les secteurs privé et public et les représentants d'organisations internationales en Haïti autour de la nouvelle stratégie de l'AUF et des nouvelles orientations de la Direction Caraïbe.

Forte de son réseau de plus de 800 universités membres dans le monde, l'AUF est considérée comme un acteur incontournable dans le développement du secteur universitaire en Haïti. Elle a permis de former un grand nombre de cadres et de chercheurs par la mise en place de programmes d'allocations d’études, de mobilités internationales, de formations diplomates présentielles et à distance, d’accès aux ressources éducatives numériques…

Implantée à Port-au-Prince en 1987, la Direction régionale Caraïbe de l'AUF accompagne ses membres dans le développement de leurs programmes et ressources depuis exactement 30 ans. Elle a notamment contribué à la création du Collège doctoral d’Haïti qui vise à renforcer la qualité de la recherche en Haïti et accompagne les professeurs d’universités haïtiens dans la préparation de leur thèse de doctorat.

L'AUF poursuivra son action en Haïti et dans la Caraïbe en renforçant davantage les synergies universitaires et en mettant les universités au cœur du développement.

HPN