Ce vendredi 17 février 2017, la première édition du « carnaval de l’indépendance » est officiellement lancée aux Gonaïves sur le thème « Ann fè Gonayiv reviv ». Plusieurs grands ténors et Disc-Jockeys (D.J.) de renom prennent part à ces festivités qui visent à mettre la cité sous les feux de projecteurs.

Dans un entretien avec le journal, le maire de la municipalité, M. Neil Latortue, a confirmé la présence de T-Vice, Barikad Crew, Mass Konpa et Djakout #1 sur le parcours. Ces formations musicales seront accompagnées de Chachou Boys, Nouvo, la bande à Oky Jems, Jackito et de deux autres groupes locaux : Frajil Mizik et Revolisyon Fanm. Tony Mix et D.J. Fanfan sont également de la partie. Le maire Latortue a aussi confirmé la présence du président Jovenel Moïse aux festivités.

Les bandes à pied, dont Staff Band, Talonad, Laloz, se préparent à défouler les fêtards cet après-midi. D.J. Pendenden et D.J. Dozz, deux noms qui se passent de présentation dans la ville, annoncent la couleur.

Tous les groupes ne performeront pas le même jour. M. Neil dit ne pas vouloir « gaspiller » l’ambiance. Ce vendredi soir, à l’occasion du carnaval des étudiants, les D.J. et Revolisyon Fanm performeront. Samedi, Frajil, Mass Konpa, Nouvo et Djakout #1 rentreront en lice. Et, dimanche, les festivités seront clôturées par T-Vice, Jackito, Barikad Crew et Chachou Boys.

Le décor est déjà planté. Vingt-cinq stands sont construits. Des projecteurs sont placés sur tout le parcours. Les chars sont alignés devant l’Autorité portuaire nationale (APN). La police mobilise toutes ses ressources. La Direction sanitaire de l’Artibonite fait de même. Le secteur des affaires est plus que motivé. La population est mobilisée. « L’événement va au-delà de mes attentes », a fait savoir M.Latortue.

Selon le comité d’organisation, le parcours du carnaval débute devant le bureau de l’APN, à la rue du Quai. Ensuite, les chars (musicaux et allégoriques) contourneront la grand-rue, les rues Lamartinière et Fabre Geffrard. Pour permettre à tout le monde de vivre cet événement, toutes les entreprises seront fermées dès vendredi midi jusqu’à lundi. Dans les écoles, les cours reprendront mardi.

L’administrateur communal est fier de réaliser cette fête populaire. « Nous voulons donner à la ville un autre visage », a-t-il déclaré. Il mise beaucoup sur le sens des responsabilités du comité. En outre, le maire invite tous les habitants de la municipalité à se joindre aux organisateurs afin d’accoucher des résultats efficaces.

Jodherson Cadet source le nouvelliste