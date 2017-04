Dans le cadre de son cycle de conférences, le Centre d’art invite tout le monde ce mardi 25 avril 2017 à 6h pm à une conférence intitulée « La collection du Centre d'art : enjeux de conservation et de valorisation d'un patrimoine ».

Le centre d’art a été créé en 1944 sous l¹impulsion de l’artiste aquarelliste américain DeWitt Peters et de certains intellectuels haïtiens. Le Centre d'art est une institution reconnue d'utilité publique depuis 1947. Initialement conçu comme un espace de formation et de production pour les artistes, il devient rapidement une référence pour la diffusion de l’art haïtien et constitue au fil du temps une importante collection d'œuvres d’arts.

Le meurtrier tremblement de terre du 12 janvier 2010 l’a tant affecté. Après l’effondrement du bâtiment, les collections sont en grande partie sauvegardées. Après sa réouverture au public en 2014, l’institution lance en 2015 un chantier des collections en partenariat avec l’École du Louvre de Paris.

Florence CONAN dressera un état des lieux des diverses missions relatives aux collections du Centre des enjeux liés à l'inventaire (base de données et numérisation), à la conservation des œuvres en passant par la recherche et la valorisation des collections.

Diplômée des Masters de Muséologie et de Conservation du patrimoine de l’Ecole du Louvre à Paris, Florence Conan a occupé pendant un peu plus d’un an le poste de responsable des collections au Centre d’art.

Dans sa programmation, le centre d’art propose aussi du 16 mai au 17 juin des ateliers de céramique avec Jean Hilaire Policarpe et Patrick Vilaire les mercredis et samedis de 10h am à 1h pm. Du 10 au 17 juin soit tous les jours de 9h am à 5h pm des ateliers seront animés sur la Technicité-Linogravure avec Marie-Hélène CAUVIN.

Rappelons que tout le grand public est attendu ce mardi 25 avril 2017 à 6h pm pour cette conférence qui s’organise autour du thème «La collection du Centre d'art : enjeux de conservation et de valorisation d'un patrimoine ».

Jacques Adler Jean Pierre

