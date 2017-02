En seulement 24 heures, la vidéo de « Gaya », la méringue 2017 de Lakou Mizik dévoilée le vendredi 17 février, a totalisé plus de 200 000 vues sur Youtube. Pour ce deuxième passage dans l’univers du carnaval, la bande à Steeve Valcourt s’est fait accompagner de J-Perry et du jeune DJ international Michael Brun. Une collaboration qui semble être payante !

L'idée de créer « Lakou Mizik » prend forme en novembre 2010. On est seulement quelques mois après le séisme dévastateur de janvier 2010. Le choléra fait rage en Haïti et la crise politique bat son plein. Le chanteur Jonas Attis, le producteur américain Zach Niles et Steeve Valcourt, fils du grand Boulo Valcourt qui a notamment fait ses armes avec le groupe Vod'K, se réunissent. Les trois hommes veulent utiliser la culture haïtienne, notre musique plus précisément, comme antidote contre les mille et un maux du pays. C’est ainsi que cette nouvelle formation musicale prend naissance, dans le sous-sol de Steeve. Naturellement et le plus simplement du monde !

Le charme de Lakou Mizik réside avant tout dans cette diversité qui le caractérise. Les neuf membres du groupe ont entre 20 et 60 ans et viennent de différentes contrées du pays, avec chacun son histoire. Ténors et jeunes talents se mélangent. Chants, tambours, guitares et cornes, s’allient pour donner ce son que certains qualifient de « roots-pop ». « À l’origine, ce n’était pas supposé être un groupe, mais plutôt un projet à travers lequel on réaliserait quelques chansons et vidéos », se rappelle Zach Niles, manager de Lakou Mizik et ancien directeur de l’Audio Institute à Jacmel. Puis, ils ont reçu une invitation pour une performance et les choses ont pris un autre tournant…

Le groupe qui a à son actif un album, « Wa di yo » sorti en avril 2016, a surtout joué dans de petites salles de spectacle en Haïti et construit petit à petit son fan base. « Dans la catégorie racine, Haïti n’a jamais vraiment fait de place pour les nouveaux groupes à côté des ténors », nous dit Zach Niles. « Il est difficile pour les groupes de cette tendance de se faire remarquer et c’est encore plus dur pour un étranger de se frayer un chemin dans ce monde », ajoute le producteur américain, conscient de ses limites et des entraves qui sont sur leur route. Mais rien de cela ne peut décourager cet homme, qui ne rate jamais une occasion de glisser dans notre conversation combien « le groupe est extraordinaire sur scène ».

Pour compléter la liste des accomplissements de « Lakou Mizik » au cours de ses quelques années d’existence, Zach Niles parle aussi du support qu’ils reçoivent à Jacmel, qui est un peu le fief de Lakou Mizik, où ils ont pu participer au Festival « Jou Bare ». Le groupe s’est aussi produit à l’étranger, au « Global Fest » à New York, et à « Big Night in Little Haiti », en Floride. Ils ont également complété une tournée de trois mois aux États-Unis et au Canada, avant de se mettre en mode carnaval.

« Ayiti wi », leur première méringue, enregistrée à Audio Institute à Jacmel, passe quasiment inaperçue. Mais cela ne les empêche pas de renouveler l’expérience cette année. « Gaya », leur chanson pour le carnaval 2017, c’est un ensemble de paroles engagées sur une mélodie entraînante faite de rythmes traditionnels avec un brin de musique électronique apporté par le DJ Michael Brun. « J’avais déjà travaillé avec Michael sur des projets de l'Audio Institute. Il m’a toujours dit combien il aimait ‘’Lakou Mizik’’. C’était donc tout naturel d’aller vers lui pour cette collaboration », explique le manager. Outre Michael Brun, on retrouve aussi sur cette musique la voix du chanteur J-Perry, qui a lui aussi travaillé avec l'Audio Institute par le passé.

Une vidéo signée Muska, avec pour réalisateur Riccardo Constant et directeur de photographie Babas Denis, accompagne cette méringue. Elle a été diffusée le vendredi 17 février, soit près d’un mois après la sortie de la chanson. Promotion aidant, cette production faite en grande partie de belles images montrant entre autres des bidonvilles, cette facette d’Haïti qu’on n’est pas toujours fiers d’exhiber, a atteint, en seulement 24 heures, 200 000 vues sur Youtube. Avec ce deuxième passage dans l’univers du carnaval haïtien, le groupe espère poursuivre sa mission qui consiste à donner une nouvelle vie à la musique traditionnelle, se faire connaître davantage et toucher une autre tranche de la population haïtienne.

Daphney Valsaint Malandre source Ticket Magazine