Un concert de solidarité sera donné le dimanche 25 juin 2017, en l’église Sacré-Cœur de Turgeau par la chorale Chœur Séraphique du Sacré-Cœur de Turgeau, dirigée par le maestro Gilbert Benoît. Ce concert a pour but d’aider à la reconstruction de cette congrégation religieuse détruite par le tremblement de terre du 12 janvier 2010.

À l’occasion de la fête du Sacré-Cœur, qui se tient du vendredi 23 au dimanche 25 juin 2017, la chorale Chœur Séraphique du Sacré-Cœur de Turgeau, dirigée par le maestro Gilbert Benoit, donne, dimanche, un concert pour récolter des fonds au profit de la reconstruction de l’église du Sacré-Cœur de Turgeau. Organisé en marge des dix ans d’existence de la chorale sur le thème « Dix ans de persévérance dans la foi», cet événement spirituel, qui devrait réunir plusieurs centaines de personnes, a pour objectif non seulement de permettre aux gens du secteur religieux de se divertir sainement, mais aussi de permettre à cette formation musicale de la paroisse de se positionner davantage sur la scène musicale haïtienne et aussi d'avoir des représentations à l’échelle internationale.

Selon Anloumarsh Bright, conseiller et membre fondateur de la chorale, un grand spectacle attend le public. «Ce dimanche 25 juin à l’église du Sacré-Cœur, à 6 heures, l’extrait du requiem de Mozart, en mémoire de notre fondateur, le frère Norbert Synal, de la sœur Issa, religieuse Jésus Marie (RJM) et de Monsieur Bastien Junior, ainsi que d’autres chants contemporains seront auditionnés pour le bonheur du public.

«C’est une activité traditionnelle que nous organisons depuis 5 ans. La chorale organise des concerts et la communauté paroissiale nous supporte amplement. Ce sera notre quote-part dans la reconstruction. La paroisse a décrété cette année celle de la finalisation de la reconstruction de l’église. Dans le cadre du plan de reconstruction, il y a une salle polyvalente qui n’était pas inclue dans le plan. La construction de cette salle dont le coût est estimé à 500 000 dollars américains serait dédiée aux groupes, aux activités, conférences, réceptions, etc», dit Anloumarsh Bright lors d’une visite au Nouvelliste en compagnie de Jerry Héctor et Harold Neptune, membres de la commission communication de la chorale.

Avec un effectif de 35 membres et accompagnée par un orchestre de 17 musiciens, la chorale Chœur Séraphique du Sacré-Cœur de Turgeau fête aussi ses 10 ans cette année.

«Ces dix ans représente pour nous dix ans de persévérance dans la foi, dix ans de maturité et d’implication dans la communauté. Chaque spectateur recevra un cadeau en marge de cette décennie de la chorale. Nous attendons en foule les paroissiens et toutes personnes désireuses d'apporter leur contribution à la reconstruction de notre église ou voulant tout simplement vivre avec nous cette expérience de foi. Ceux et celles qui souhaiteraient apporter leur soutien à ce projet peuvent contacter les initiateurs au 509 3842-8867/ 37303799/ [email protected] », a confié Anloumarsh Bright, qui annonce que l’album de la chorale intitulé «Chante dantan timoun yo» avec 13 morceaux est en préparation et est constitué de contines haïtiennes. L’album sera disponible sur le marché d’ici le mois d’août 2017.

Amos Cincir source le nouvelliste