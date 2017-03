Cynthia Jean Louis photo Ticket Magazine

Sur demande générale, Cynthia Jean-Louis, la nouvelle reine du stand-up, reprend son show ce 24 mars au Karibe à compter de 8 h PM. Tel que le stand-up l’exige, elle reprendra une bonne partie de celui qui a eu lieu le 16 décembre dernier tout en ayant soin de l’ajuster avec l’évolution de l’actualité. Le rire sera au rendez-vous, selon la lady, avec l’enjeu pour elle de satisfaire tant ceux qui viendront voir le show pour la première fois que ceux qui assisteront pour la seconde fois.

Si l’on tient compte du feed-back avantageux de son premier one-woman-show, au Karibe en décembre, ses passages remarquables dans des émissions dont Matin-Caraïbes pour la promotion de celui prévu pour ce 24 mars, on est en droit de désigner Cynthia Jean-Louis nouvelle reine du stand-up en Haïti.

D’ailleurs, cette reprise a été conçue parce que tant de gens en redemandent. « Le public en redemande, avoue-t-elle. Certaines personnes sont arrivées en retard à cause des manifestations qui ont eu lieu à cette date et qui ont donné lieu à des bouchons dans plusieurs artères de la ville. Voilà ce qui nous motive à reprendre le spectacle ».

Ce sera le même show, avec des ajustements. La comédienne, du haut de ses connaissances dans le domaine, explique que, contrairement au théâtre classique, le stand-up nécessite impérativement des ajustements en fonction des reprises échelonnées dans le temps. Tel qu’elle l’explique, une pièce de Molière se doit d’être interprétée de manière intacte quelle que soit l’époque tandis que le stand-up doit évoluer en fonction du temps.

« Puisque le paysage politique a beaucoup évolué depuis décembre, il va sans dire qu’on va tenir compte des nouvelles vedettes du buzz et passer un trait sur celles qui ont marqué la fin de l’année dernière », prévient la comédienne qui suit de près les informations. Mais presque aux trois quarts, le socle sera le même. Des « pa ka pa la », dont madan Josaphat, seront maintenus. Des blagues ont été réajustées mais le gros du texte signé Jasmuel Andri reste.

Sans faire peur à quiconque, tous ceux qui se sont rendus célèbres ces derniers jours, notamment dans le cadre de la présentation de la politique générale du Premier ministre fraîchement élu, risquent de se retrouver dans le jeu de Cynthia.

Il convient de rappeler que dans la foulée de la première représentation qui s'est tenue en décembre, l’humoriste a enregistré des retours plutôt avantageux. Il n’en demeure pas moins qu’elle souligne pour nous quelques points à parfaire. « En vue d’un version améliorée, cette fois, on va faire en sorte de livrer en 90 minutes, durée standard d’un show de stand-up au lieu des deux heures et quelque chose de la dernière fois, même si le public ne s’en est pas plaint », dit-elle.

La metteure en scène Florence Jean-Louis estime que le début est un peu trop long. Il a donc été écourté, selon Cynthia. Le décor sera quelque peu modifié. Les costumes sont de Maëlle David , et le décor, de David Charlier. Et ça ne risque pas de changer. « 100 % local », souligne-t-elle.

La répétition en vue de cette reprise était moins longue que la dernière fois. Il a fallu tout juste un mois à l’artiste pour se préparer. Mais l’enjeu est plus grand, selon elle. Pourquoi ? Parce qu’il s’agit de combler les attentes de ceux qui ont déjà vu le show et séduire ceux qui le verront demain pour la première fois. « Je vais devoir me défoncer pour éviter des comparaisons favorables à la première fois. » souligne-t-elle.

A l’intention du grand public, l'artiste recommande de venir nombreux profiter du show un brin réajusté. Elle encourage autant ceux qui ne l’ont pas vu que ceux qui étaient au Karibe le 16 décembre. « Venez rire pour tenter de vous remettre de ce stress que nous ont occasionné les parlementeurs, pardon parlementaires. C’est le même show avec des mises à jour certes mais avec la même exigence de vous amuser ». ajoute-t-elle. 5 dollars sont déduits du prix original. Et le rendez-vous est donc ce vendredi 24 à compter de 8 h pm au Karibe dans la même salle.

Chancy Victorin source Ticket Magazine