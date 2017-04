JVENS

J-Vens, le chanteur du hit Ti Mamoun, a rendu l’âme ce samedi 15 avril 2017 à 10 h a.m. à la salle des urgences de l’hôpital St-Luc, à Tabarre, où il était alité depuis trois mois. Après plus de six mois d’agonie suite à un accident de la route, le chanteur qui a subi plus d’une intervention chirurgicale n’a pas survécu à ses multiples maux. « Les médicaments n’avaient plus aucun effet. Avec des hématomes au niveau du cerveau pour lesquels on ne pouvait plus grand-chose et un système immunitaire bien trop affaibli qui ne pouvait plus lutter contre ses nombreuses plaies, il a fini par lâcher », pour résumer le médecin en chef de la salle des urgences qui, depuis le mois de janvier, a suivi le malade. Ainsi s’achève la longue et douloureuse agonie de Evens Joseph, dit J-Vens, qui laisse derrière lui sa femme Vénuse, qui a connu tant de jours sombres à son chevet, et deux enfants en bas âge.

Ticket Magazine