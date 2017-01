Il est coutume chez nous en Haïti de débuter l'année avec une bonne soupe au giraumon. Symbole de notre indépendance du 1er janvier 1804, la soupe au giraumon est plus connue dans notre pays sous le nom de Soup Joumou. Qu'on la prépare soi-même ou qu'on aille la déguster chez des parents, voisins et amis, pas question pour les haïtiens d'ici et d'ailleurs de rater la fameuse soupe joumou sous aucun prétexte ce 1er janvier.

Le Giraumon /joumou fait partie de la famille des potirons. Avec sa peau verte foncée et sa chair orange et farineuse, il aiguaie nos menus traditionnels du nouvel an. Consommé en purée, salade, compotes, potages, le joumou a de nombreux bienfaits. Riche en vitamine A avec une teneur en eau très élevée, le giraumon n'est ni très énergétique, ni très calorique. Grace à son fort taux de potassium il est excellent pour la régulation de la pression artérielle, le bon fonctionnement intestinal et la diminution de certains cancers.

Recette de la Soupe au Giraumon / Soup Joumou

Ingrédients:

1 giraumon / joumou

1 livre de viande de bœuf ou du poulet (ou plus selon votre choix) ; certaines personnes préfèrent le poulet dans leur soupe

5 pommes de terre (plus ou moins dépendamment de votre choix)

5 carottes (plus ou moins dépendamment de votre choix)

2 navets

1 chou

3 malanga

1 citron

1/ 2 orange amer

1 branche de céleri

2 thyms

2 persils

1 piment

1 poivron

3 clous girofle

Condiments pour la viande (épices)

1 cuillère à table de beurre

1 cuillère à table d'huile

1 poireau

1 échalote

Sel /cube maggy (optionel)

Vinaigre

Poivre

1 paquet de macaroni

1 paquet de spaghetti

Préparation

Etape 1

A) Épluchez le giraumon/ joumou

B) Effeuillez le chou

C) Découpez en dés les pommes de terre, carottes, navets

D) Hachez le céleri

E) Découpez en rondelle échalote, carottes, malanga

F) Tranchez le poireau

G) Préparez un bouquet garni avec du thym, céleri et du persil

H) Prenez le jus de citron et du 1/2 orange amer

I) Mettez les clous de girofle dans le piment

Etape 2

A) Préparez votre viande (bœuf/ poulet) comme à l'accoutumée avec les condiments

B) Faites bouillir la viande (bœuf/ poulet)

Etape 3

A) Faites bouillir le giraumon durant 45 minutes

B) Réduisez en purée le giraumon à travers une passoire (ou blender, quand c'est assez refroidie)

C) Remettez à bouillir en y ajoutant de l'eau

Etape 4

A) Ajoutez les légumes (pommes de terre, carottes, chou, malanga, navet)

B) Ajoutez l'échalote, le poireau, le bouquet garni

C) Ajoutez le piment et le poivron

D) Ajoutez-y au fur et à mesure le bouillon de la viande (bœuf / poulet) avec l'huile, le sel, cube maggy (optionnel), le beurre, le vinaigre

E) Quelques minutes avant que votre soupe soit prête mettez-y le spaghetti et le macaroni le temps qu'ils puissent être cuits

F) Additionnez la viande.

G) Laissez bouillir entre 30 à 45 minutes

Etape 5

Une fois votre soupe prête servez avec du pain

Bonne dégustation. Meilleurs Vœux !!!

WL hpn