Claude Pierre

Le linguiste, poète et académicien Claude C. Pierre est décédé le samedi 24 juin à Montréal, des suites d’une maladie, apprend AlterPresse.

Claude C. Pierre, qui a publié plusieurs ouvrages, a été également professeur de linguistique à l’Université d’État d’Haïti, secrétaire d’État à l’alphabétisation et membre de l’Académie créole haïtienne.

Sa mort a provoqué un choc dans les milieux littéraires et académiques.

Le premier ministre Jack Guy Lafontant a fait part de son émotion.

Dans un communiqué, il indique que « l’œuvre poétique de Claude C. Pierre est caractérisée par un véritable travail sur le langage et par le parti pris pour des problèmes sociaux et existentiels. Il est à la fois un poète majeur de la littérature haïtienne, un critique littéraire, un linguiste spécialiste de la sémiotique, discipline qu’il enseignait depuis plus de 30 ans à l’Université d’Etat d’Haïti ».

Il fut l’un des fervents défenseurs de la langue créole, souligne le premier ministre, qui salue la mémoire de « cette figure importante de la culture haïtienne ».

Claude C. Pierre est l’auteur d’une dizaine de recueils de poèmes et récipiendaire de plusieurs distinctions, dont le Prix de Poésie de l’Alliance Française, à Ottawa-Hull en 1987, pour « Le coup de l’étrier » et le Prix Joseph D. Charles de la bibliothèque Georges Castera, à Port-au-Prince en 2012, pour « Le voyage inventé » et pour son importante contribution à la promotion de la littérature haïtienne. [apr 26/06/2017 07 :00]

AlterPresse pleure le départ d’un ami. L’agence adresse ses plus sincères condoléances à sa famille, ses proches et collègues ainsi qu’au monde scientifique et littéraire, orphelin de l’un de ses plus emblématiques représentants.

Voir une présentation de Claude C. Pierre sur « Ile en île »

Source photo : Ile en île

Alter Presse