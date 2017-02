DENER CEIDE

Il y a de cela quelques semaines, lors d’une prestation, en France, Dener Ceide, qui accompagne, en sauveur, la formation disip en peu partout depuis quelque temps a enflammé la toile (les médias sociaux) par ses déclarations d’appropriations de ceux qui lui sont dus, selon lui (Si mwen pa di yo pa gen moun ki ap konnen yo). Ce qui n’avait laissé personne indifférent dans le showbiz haïtien.

Annoncé en trompète et fanfare depuis des mois, le rendez-vous de ce weekend était donné au centre des Congres la Renaissance. Logée entre Montréal-Nord et Rivières des prairies, bastion de la communauté haïtienne du Canada, cette salle a acceuilli la bande de Gazman Pierre et comme l’invité, le virtuose, Dener Ceide pour une soirée « san manti » qui fera honneur à Nemours Jean Baptiste, père fondateur du compas direct. De l’avis du patron de Lions Entertainment et du Festival de la Musique Kreyol de Montréal.

Peu avant 23h30, Gazman Couleur vêtu de veston noir et d'une chemise blanche, accompagné de ses principales complices, Jean à la Batterie, ainsi que les guitaristes Mackenson et Patrick Pluviose, la soirée allait démarrer sur les chapeaux de roux. DISIP en a puisé dans son « son coffre fort » des chansons telles : limena, Poukisa, sexy love, defi, heartbreake and misery et san manti. Celui-ci a tenté de satisfaire les nombreux fêtards assoiffés de chaleurs en plein froid hivernal du Québec,

Jeans noirs et chemise bleue vêtu, magnifiquement confectionnée par le styliste haïtien Miko Guillaume, le natif de Saint louis du Sud, en l'occurrence Dener Ceide fut chaudement applaudi par un public visiblement déplacé pour savourer ses succès. Il a entamé la deuxième partie de la soirée avec des morceaux en cascade visitant, tour à tour, des brides de ses réussites notamment avec le groupe Klass, Zenglen, Mass Konpa et Harmonick. La foule se laisse entrainer dans son mystérieux univers entre autres, blague, show de guitare... Sur les applaudissements du public, le compositeur de "Lajan sere" fait appel maintenant à Gazman Couleur pour ainsi passer aux choses sérieuses. Pour ce spectacle tant attendu. DISIP est resté égal à lui-même. Beaucoup d’entrain et d’énergie pour une soirée qui a atteint son paroxysme au moment de l’interprétation des tubes : San Manti et Heartbreake and Misery.

Entre les verbes de Bernier Sylvain dit BS » et la musique entrainante, le bal s’écoule et prend fin vers les trois heures et demie. Peu avant, à l’initiative du président du conseil de la Ville de Montréal, Monsieur Franz Benjamin, une équipe de la municipalité a octroyé un trophée à Gazman Couleur pour sa combattivité, a-t-on souligné dans les propos de circonstance qui, selon l’avis de plus d'un, n’a contribué aucunement à hausser le niveau de la soirée.

Si on peut se fier aux rumeurs et aux blagues, on ne peut qu’espérer pour bientôt une nouvelle formation musicale qui porterait la signature de Dener Ceide.

Herwil Gaspard

Koleg-Montréal