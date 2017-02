Barikad Crew et Brothers Posse seront bel et bien présents au carnaval de Port-au-Prince du 26 au 28 février. À trois semaines des festivités carnavalesques, ces deux formations musicales sont officiellement les premières à avoir confirmé leur présence au parcours auprès du comité organisateur. En attendant l’enregistrement des autres, la mairie de Port-au-Prince continue les préparatifs pour un carnaval réussi.

La rumeur qui circule sur les réseaux sociaux tend à faire croire que de nombreux groupes et artistes vont participer au carnaval 2017 à Port-au-Prince. Jusqu’à présent, les deux seules formations musicales ayant rempli les formalités sont Barikad Crew et Brothers Posse. Selon le porte-parole du comité, Junior Dorcin, plus connu sous le nom de Junior Rigolo, le comité n’a contacté aucun groupe. « Par conséquent, ils sont tous appelés à se faire enregistrer auprès du staff organisateur, car, cette année, les places sont limitées », a-t-il fait savoir.

Qu’il s’agisse des chars allégoriques, des formations musicales ou des bandes à pied, les places seront moins nombreuses sur le parcours, puisque, cette année, le comité veut mettre l’accent sur le côté artistique du carnaval. Sept formations musicales sur le parcours au grand maximum, quatre ou cinq chars allégoriques, onze bandes à pied. Et le tour est joué.

Faire revivre le carnaval d’antan aux anciens, et proposer aux jeunes les multiples facettes du carnaval haïtien ainsi que nos diversités culturelles, ce sont en gros les objectifs du comité organisateur cette année. D'où leur appui au projet Lamayòt qui donnera sa touche au Rex Théâtre où tous les monuments historiques et pionniers de la musique haïtienne seront à l’honneur. Ainsi, avec plus de 2000 participants au défilé carnavalesque pendant les trois jours gras, tous les déguisements d’antan y figureront, aux dires du porte-parole.

Belkis Delcarmen Gaspar source TIcket Magazine