Quinze talents venant de quinze quartiers et/ou zone de Port-au-Prince auront la possibilité, pendant la période estivale, de représenter leur lieu de résidence grâce au concours de chant baptisé : Podium Quartiers. Sur les soixante participants ayant pris part à la première séance d’audition, le samedi 29 juillet 2017, un jury de trois membres sélectionnera les quinze meilleurs. Les résultats seront disponibles, le lundi 31 juillet, sur la page Facebook de Podium Quartiers. Aussi seront-ils promulgués à l’émission phare « Matin Caraïbes », sur la 94.5 FM.

Ils étaient plus de 60 jeunes, venus majoritairement de plusieurs quartiers de Port-au-Prince dont Carrefour, Carrefour-feuilles, Delmas et Pétion-Ville, âgés de 13 à 18 ans, à défiler sur les planchers de l’auditorium de Télé Caraïbes, le samedi 29 juillet 2017. Ils étaient venus pour se faire auditionner à Podium Quartiers, une émission de Télé Caraïbes qui sera réalisée et diffusée sur la chaine 22, tous les dimanches. Tour à tour, animés du désir de représenter valablement leur quartier, ces jeunes ont donné le meilleur d’eux même pour passer cette première audition. Aussi ont-ils voulu séduire par leur voix, leur présence sur scène, leur élégance et leur parure, le jury composé de trois membres, des professionnelles de la musique. Une première étape qui leur permettra de passer à la suivante.

« Valoriser le talent des jeunes ; les aider à avoir confiance en eux ; les encourager à aller jusqu’au bout de leur art et représenter valablement leur quartier de résidence », semble constituer le principal leitmotiv de l’équipe organisatrice du concours. Tout porte à croire que la chaine 22 est déterminée à accompagner ces jeunes du pays, les propulser au sommet comme de nouvelles étoiles montantes.

Ce concours de talents et de chants se déroulera sur six dimanches en fin d’après-midi. Des 15 finalistes, six seront sélectionnés et s’affronteront lors de la grande finale. Pendant cette période, les 15 sélectionnés offriront au public et aux téléspectateurs de Télé Caraïbes un spectacle de chant. Ils seront accompagnés d’un orchestre. Avant leur présentation sur scène, un reportage audio-visuel sera réalisé et diffusé sur la chaine 22 pour présenter chaque talent dans son espace quotidien. L’idée première de cette dynamique consiste à promouvoir les valeurs et les potentialités du quartier dans lequel évoluent les jeunes.

« Il est important, voire nécessaire, d’offrir aux jeunes la possibilité de représenter valablement leur quartier. En ce sens, l’équipe de Podium Quartiers prendra le soin de réaliser des reportages dans les zones de résidence de ces 15 jeunes finalistes », a fait savoir le producteur et coordonnateur de ce show télévisé, Réal Louis.

Les critères de sélection reposent sur trois points. Pour cette première audition, les jeunes ont eu à convaincre les membres du jury par la justesse de leur voix, leur capacité à bien articuler, leur présence sur scène. Il faut préciser également que la réaction du public comptera beaucoup pour l’équipe organisatrice du concours Podium Quartiers.

L’équipe organisatrice de Podium Quartiers invite les résidents des différents quartiers dans lesquels évoluent les 15 finalistes à fournir assistances et supports aux participants. Télé Caraïbes reste déterminés à accompagner les jeunes du pays en les invitant à exploiter au maximum leur talent et leur potentialité.

Joe Antoine Jn-Baptiste