Raymond Cajuste Chanteur et Maestro du Big Band Bossa

La 6e édition de Hommage aux Mapous au Parc Historique de la Canne à Sucre met sous les feux de l’actualité, le samedi 24 décembre 2016, Yves Marc Volcy, Pascal Albert du groupe Les Ambassadeurs et Raymond Cajuste du Bossa Combo. Ces figures de l’univers artistique haïtien viennent meubler la galerie des mapous : Daniel Marcelin (1re édition), Léon Dimanche et Lionel Benjamin (2e édition), Carole Demesmin, Jean-Claude Martineau et Jordany Joseph (3e édition), Nicolas Pierre Rolin, dit Alcibiade (4e édition), André Pasquet, alias Dadou, Danielle Thermidor et Raoul Guillaume (5e édition). Le Nouvelliste rencontre Marie-Erna Préservil d’Encre d’Or.

Le Nouvelliste (L.N) : Encre d’Or et Radiotélévision Caraïbes (RTVC) présentent Hommage aux Mapous, le 24 décembre au Parc Historique de la Canne à Sucre. Les représentants de Les Ambassadeurs et Bossa Combo, deux groupes musicaux, seront honorés. On retrouve à la 6e édition ces grandes figures de la musique haïtienne : Pascal Albert, Marc Yves Volcy, Raymond Cajuste. Quels souvenirs charrient ces artistes ?

Marie-Erna Préservil (M-E. P.) : Encre d’Or est une très jeune organisation qui s’intéresse aux beaux arts et à la culture haïtienne. Les membres de l’organisation Encre d’Or ne peuvent pas avoir de souvenirs de ces artistes-là. Mais à travers des entretiens avec les gens de cette génération qui ont vécu de près les prestations de ces artistes et aussi par la qualité des œuvres qu’ils ont laissées comme héritage à la culture haïtienne, il est clair que ces artistes ont marqué leur temps et continuent à porter leur contribution dans le rehaussement de cette culture haïtienne qui nous est si chère. Marc Yves Volcy et Pascal Albert avec Les Ambassadeurs étaient parmi les chanteurs de minijazz les plus populaires des années 70. En parlant de Raymond Cajuste avec le Bossa Combo, une seule petite question se pose : Quel Haïtien n’a pas encore entendu ce tube de Noël (Joyeux Noël), devenu un classique, de Bossa Combo ?

L.N. : À parler de souvenirs. Arrêtons-nous à Pascal Albert. M-E. P. : Pascal (originaire du Cap-Haïtien) était le chouchou des fans du groupe Les Ambassadeurs, fondé par les frères Ménélas le 23 juillet 1966. Il est musicien, chanteur et compositeur. Il a commencé à chanter pour charmer les jeunes Capoises. Sous les balcons et dans les rencontres de jeunes, il faisait entendre sa voix en interprétant les tubes de la chanson française de l’époque. Sa première grande prestation devant un public date de 1965 avec les Sauterelles du Cap-Haïtien au Collège Regina Assumpta. Il a fait aussi deux à trois prestations avec les Charmeurs du Cap avant de rentrer définitivement à Port-au-Prince où il a commencé sa carrière de musicien professionnel avec Les Ambassadeurs en 1967. Les gens de cette génération se souviennent clairement de ce que représentait le rendez-vous du samedi soir qui était la prestation hebdomadaire du groupe Les Ambassadeurs au Rex-Théâtre. Selon les témoignages recueillis, seul Ansy Derose et Les Ambassadeurs pouvaient remplir le Rex-Théâtre à craquer à cette époque. Pascal Albert a aussi fait l’expérience de produire en solo, il a à son actif deux albums solo : « Pascal Albert » et « Oh Haïti ». Actuellement, Pascal entretient un rapport assez privilégié avec le groupe Jukann et travaille sur un projet de production musicale avec des jeunes musiciens.

L.N. : Venons à Marc Yves Volcy. M-E. P : Marc Yves Volcy a fait des débuts remarqués dans la musique populaire avec le groupe Les Ambassadeurs en 1970. Cet interprète et compositeur a un certain nombre de tubes: Fini, Toi, Aveu sincère, Revoir Haïti : c'est mon rêve, Libera de l'amour. À son actif, on compte cinq albums. Volcy a participé à la tournée du groupe Les Ambassadeurs aux États-Unis, en janvier 1972. Il a fondé à Montréal en 1976, avec quelques jeunes compatriotes, le groupe Bamboula. Il faut noter que ce musicien a été le récipiendaire de plusieurs honneurs. On peut citer quelques exemples : Mérite artistique (Maison d'Haïti, Montréal, 1981), Meilleure voix romantique 1981 (Haytian American Independent Talents Incorporated – H.A.I.T.I, New York, 1982), Chanteur populaire (Trophées de l'excellence, Montréal, 1986).

L.N. : Le 3e mapou qu’Encre d’Or et RTVC vont sacrer, c’est Raymond Cajuste du Bossa Combo. Lui, il a marqué toute une génération au temps de l’âge d’or du compas.

M-E.P. : Raymond Cajuste a fait ses débuts en 1965 avec les Jeunes Loups. On le retrouve en 1966 avec Les Aventuriers, en 1967 avec Choupa Choupa. En 1968, il va entrer au Bossa Combo comme on entre en religion. Il est considéré comme membre fondateur du Bossa. Selon lui, il a appris à chanter dans les jupes de sa mère, une vraie mélomane qui n’arrêtait pas de chanter à la maison. Multi-instrumentiste, Cajuste, en plus d’être chanteur, compositeur, joue ces instruments : guitare, keyboard et tambour. Le Bossa Combo était adulé par le président Jean-Claude Duvalier. Les premiers instruments du Bossa ont été un don de la présidence. Ce groupe a eu une grande popularité dans les écoles à travers les nombreuses kermesses animées à l’époque. Entre 1975 et 1977, Raymond s’est écarté du Bossa pour vivre des expériences avec Les Difficiles de Pétion-Ville (1975), le Gipsy de Pétion-Ville (1976), le groupe Alouchesse (1977) et le Big One (1977) qu’il a créé mais qui n’a pas fait long feu. En 1978, il est revenu au Bossa Combo. À présent, il est le maestro du groupe. Il a à peu près une cinquantaine de compositions de Bossa à son actif. Actuellement, l’artiste travaille sur un album en collaboration avec son fils Clark Cajuste. Honorer l'excellence

L.N. : Pour cet Hommage aux Mapous au Parc Historique, Encre d’Or et RTVC vont faire l’histoire.

M-E. P. : Nous sommes à notre 6e édition de Hommage aux Mapous, pour partager la culture, la mémoire et honorer l’excellence. À travers ce projet, Encre d’Or et RTVC veulent remercier des artistes qui ont marqué la culture haïtienne depuis plus de 25 ans pour leur contribution au rehaussement de la culture haïtienne, les applaudir pour avoir donné leur âme à cette noble cause. C’est une façon à nous, Encre d’Or et Radio TéléCaraïbes, de leur dire merci, de témoigner notre gratitude, notre respect et notre grande admiration à leur égard. Il faut dire que, depuis l’année dernière, nous faisons ériger des bustes en leur honneur, qui sont exposés au Parc Historique de la Canne à Sucre, de manière à les rendre immortels.

L.N. : À quand un coffret qui réunit les plus beaux morceaux de ces Mapous ? Encre d’Or et RTVC ont-elles pensé à offrir au public une anthologie musicale ?

M-E.P. : Un coffret avec les meilleurs tubes des artistes déjà honorés, c’est une très bonne idée qu’Encre d’Or va s’efforcer de mettre à exécution. En attendant d’avoir les moyens de le faire, on a commencé à travailler sur un magazine qui présentera en détail le projet Hommage aux Mapous à travers Haïti, chaleur d’antan. Ce magazine présentera les artistes déjà honorés (leurs origines, leur vies et leur parcours artistique) et les critères selon lesquels un artiste peut être considéré dans la catégorie des Mapous.

Claude Bernard Sérant source le nouvelliste