Festival de Cerf-Volant - Gelee Cayes photo par WISMY FONTIN

Le groupe Noir Sur Blanc (NSB) / Empire a organisé le dimanche 16 Avril 2017 une grande activité dénommée « Festival Monte Kap » à Gelée, plage très connue et destination touristique située aux Cayes.

Organisé par le Staff NSB Empire, le dimanche de pâques, La plage Gelée a été le théâtre d’un grand événement dénommé Festival Monte Kap où des milliers de personnes ; femmes, garçons, enfants, jeunes et vieux ont fait le déplacement en vue de rehausser l’éclat de l’activité pour certains et pour d’autres, revivre cette belle époque, celle de la montée des cerfs-volants.

Des cerfs-volants de toutes les formes comme étoiles, papillons, pigeons et aigles ; et ceux de toutes les couleurs entre autres le drapeau d’Haïti et celui de la Jamaïque flottaient dans l’air à l’aide du vent. Les uns plus petits que les autres et d’autres qui s’imposent dans l’espace aérien connu sous le nom de grandou.

Avec une grande foule, du son et des marchands par ci et par là, l’ambiance était au rendez-vous.

« A un moment où les traditions ont tendance à disparaitre, Par le « Festival Monte Kap », Nous voulons redonner vie aux anciennes traditions qui constituent des valeurs pour tout le pays. Ce sont des valeurs intergénérationnelles. La montée des cerfs-volants est juste un symbole qui à l’avenir va déboucher sur plusieurs autres activités qu’on avait l’habitude de pratiquer autrefois. » a expliqué Mustapha Falestin, reponsable du projet « Festival Monte Kap » et responsable de communication pour le groupe NSB / Empire.

Plus loin, le responsable de communication a mis l’accent sur la potentialité du département du Sud d’attirer des touristes. Une raison pour les autorités d’encadrer ces activités, a-t-il lancé.

De son côté, le président du groupe, Hilaire James Peterson se dit satisfait de la première édition car les gens ont compris et ont fait le déplacement en vue de supporter l’initiative. Toutefois, faute de moyens, il n’a pas pu réaliser tout ce qu’il voulait ; nous a –t-il confié.

Participant à cette grande activité, Chéry Odelin dit Roudy animateur de club monopole sur la radio MONOPOLE, une émission de jeunes et MC dans différentes activités culturelles dans la ville des Cayes, l’interviewé se dit émerveillé pour une première édition et croit qu’à l’avenir la structuration de l’activité peut avoir une grande portée économique pour la ville et les organisateurs en particulier.

Si pour la première édition, les gens et les marchands étaient au rendez-vous, mais pas les cerfs-volants en tout cas!

Rendez-vous pour la deuxième édition !

James NONÇANT photo par WISMY FONTIN source lavilledescayes.com

Le cerf-volant, au pluriel des cerfs-volants, est un aérodyne, c’est-à-dire engin volant plus lourd que l’air, habituellement sans passager et manœuvré ou simplement rattaché au sol à l’aide d’un ou plusieurs fils. Il est généralement fabriqué avec de la toile et éventuellement une armature rigide.

En France, le Festival International de Cerf-Volant de Dieppe a été créé en 19805 et se tient tous les deux ans. L’autre grand rassemblement mondial du cerf-volant est la rencontre Internationale de Berck6, née en 1987.

Dans la plupart des régions, en particulier en bord de mer, de nombreuses associations locales et municipalités organisent aussi des rassemblements de cerfs-volistes. Bray-Dunes, sur la Côte d’Opale accueille ainsi La Ronde des Vents7. En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, deux autres festivals de cerfs-volants existent maintenant depuis plus de 20 ans: Le Festival international de l’air de Fréjus (tous les ans, le dernier week-end d’octobre) et la Fête du Vent de Marseille ayant lieu au mois de septembre. Dans le Pas-de-Calais, on peut citer aussi le festival International convivial d’Hardelot organisé par le cerf-volant club Miztral de Lille. Depuis 2009, le même club propose un nouveau festival international atypique au pied des terrils de Rouvroy (près de Lens)[réf. souhaitée].