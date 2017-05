Présenté par SineNouvèl, une association d'artistes issus du milieu artistique haïtien, le Festival Nouvelles Vues Haïti est un festival international de films. Cette première édition de festival se déroulera à Port-au-Prince du 22 au 28 mai de cette année.

Les différentes activités se dérouleront dans divers lieux et espaces culturels de la capitale comme la FOKAL, l'Institut Français d'Haïti, le Centre d'art, le Revcinéma, le Théâtre National, le Yanvalou, et des lieux comme le Rex Théâtre, le Triomphe, la place Jérémie ou l'Eldorado.

Plus d'une vingtaine de films, représentant plusieurs pays, seront projetés dont plusieurs premières en Haïti; certains en présence de leurs réalisateurs. Le public sera invité à rencontrer des cinéastes pour parler et discuter de leurs créations. Parmi eux Guetty Félin et Richard Sénécal qui sont les invités d'honneur de cette première édition. Plusieurs secteurs de la vie nationale se rejoindront, autour de tables rondes et de conférences pour exposer, discuter, et trouver des pistes de solutions aux problèmes du cinéma en Haïti. En outre, des séances de formation et d'atelier seront proposées aux jeunes professionnels du cinéma.

“Le cinéma n'est mieux qu'au cinéma” tel est le thème de la 1ère édition du Festival, inspiré du slogan lancé par la bande Capitol-Impérial lors de leur campagne pour combattre la concurrence des films sur les petits écrans. Le Festival Nouvelles Vues Haïti via ses nombreuses manifestations entend pour sa part conscientiser le public et les instances concernés sur la nécessité d'avoir des salles fonctionnelles et porter des revendications pour une politique culturelle intégrant les métiers de l'audiovisuel. C'est pourquoi des séances de projections se feront sur les façades même des anciennes bâtisses de salles de cinéma et de spectacles comme le Rex, le Triomphe, l'Eldorado.

Plus d'une vingtaine de films sont programmés à ce festival, des films de l'ancienne et de la nouvelle génération des cinéastes haïtiens, des longs métrages, des moyens et court-métrages dont les thèmes sont larges et variés. Des films d'autres pays seront aussi projetés.

EJ/Radio Métropole Haïti