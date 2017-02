Gabriel Fortuné Maire de la ville des Cayes

Pour les festivités carnavalesques qui seront organisées cette année dans la ville des cayes, le maire principal, Gabriel Fortuné, prévoit un budget de 85 millions de gourdes.

Annoncé à l’improviste par le président élu, Jovenel Moïse, le carnaval national se déroulera dans la ville des Cayes, cette année. La cité d’Antoine Simon, ravagée par le cyclone Matthew, se prépare, aux dires de Gabriel Fortuné, participant à la rubrique Invité du Jour sur Radio Vision 2000, pour accueillir cet évènement une nouvelle fois après son expérience en 2012. Le maire principal de la commune des Cayes a laissé croire entendre les préparatifs sont bel et bien activés. Pour lui, l’organisation du carnaval national confiée à la ville des Cayes est un acte de solidarité envers une région dévastée qui cherche à redorer son blason.

Au cours de cette interview, Gabriel Fortuné a communiqué le budget prévu pour l’organisation du carnaval dans sa commune. Il a parlé d’un montant de 85 millions de gourdes prévu sans fournir des détails. « Je n’ai pas les détails. Dans le comité du carnaval dont le président répond au nom de Sergo Chéry, je me charge spécialement des questions relatives aux infrastructures », a indiqué Gabriel Fortuné, annonçant plusieurs projets de construction de route dans la ville des Cayes.

En ce qui concerne l’hébergement des fêtards, le maire Gabriel Fortuné semble n’avoir pas des inquiétudes à ce sujet. « Il y a beaucoup plus de chambres d’hôtel maintenant dans le Sud qu’en 2012 », a argué le maire qui se tourne vers des particuliers pour trouver deux mille chambres afin d’améliorer la capacité d’accueil de sa ville. Il a précisé que ces chambres devraient avoir tout le confort.

Pour la construction des stands, Gabriel Fortuné a déclaré qu’il va interdire l’accès laux camions chargés de matériaux provenant de la capitale.

Pour ce qui est des prix exigés pour les chambres d’hôtel, le maire Gabriel Fortuné a fait savoir qu’il compte rencontrer les hôteliers sur ce point. « Les hôteliers exigeaient en 2012 des prix exorbitants pour les chambres d’hôtel. Ils demandaient entre 150 à 200 dollars américains pour une chambre. Quand on sait que les chambres ne valaient pas ces prix », déplore Gabriel Fortuné, soulignant que de nombreuses personnes vont être accueillies par des proches lors des trois jours gras 26, 27 et 28 février.

Si le budget est connu, le thème du carnaval, pour sa part, reste encore inconnu. « Le comité du carnaval a proposé le thème Solidarité. Mais ce n’est pas décidé encore. On a fait cette proposition pour rester cohérent avec les propos tenus par le président élu pour justifier sa décision d’organiser le carnaval national dans la ville des Cayes », a affirmé Gabriel Fortuné.

Au moment où la Mairie des Cayes et le président élu de la République appuyé par sa base du PHTK annoncent fiévreusement l'organisation du Carnaval national 2017 dans la 3e ville du pays, l'Edile de Port-au-Prince ne démord pas et joue des pieds et des mains pour que la capitale soit le siège de l'organisation du Carnaval 2017.

Le pays, a-t-il les moyens financiers pour se permettre le luxe d'organiser deux carnavals nationaux au moment où les priorités et les besoins urgents de la population se comptent par dizaines?

Gérard Junior Jeanty source le nouvelliste