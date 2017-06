Vayb, le nouveau-né de Mickael Guirand fait sa grande première à El Rancho, le samedi 1er juillet 2017, à partir de 9h. Enposib, DJ Robby et Franco The Saint se mêlent aussi de la partie, pour ce nouveau rendez-vous avec l’ex chanteur de Carimi. Le groupe Vayb, qui n’est que la forme créolisée de « Vibe » compte 8 membres au total : Mickael comme lead, Shedley Abraham à la batterie, Ti Almando (gonguiste), Ziggy à la percussion, Benjamin Guirand, neveu de Mickael, keyboardiste, Jude Delouche à la guitare, Noldy Cadet, ancien bassiste du groupe Carimi, Scooby, un autre keyboardiste. Avec sonVayb, Mickael instaure une nouvelle approche, et commence un nouveau chapitre dans sa carrière.

Sindy Ducrepin source le nouvelliste