Iléus Papillon

Iléus Papillon, poète prisonnier du sens et de la recherche, est né à Port Margot. Il publie en créole et en français plusieurs livres de poèmes et beaucoup d’articles dans lesquels il partage sa vision du monde et son attachementà son pays tant aimé. Parmi ses textes, on peut citer : « Tessons de vers, Tessons de rêves, Tribòbabò, 7 priyè lari, etc. »

Depuis plusieurs années, ce Sambaa pris sa place dans le milieu littérairehaïtien déjà obstrué par tant de voix. Ses différentes œuvres, que ce soit en français ou en créole, donnentaux lecteurs unebouffée d’air dans leur lutte contre le désespoir. L’écriture de Papillon traite aussi d’amour comme un oiseau qui chante désespérément pour « Réinventer la vie Tuer les maux Sauvegarder le temps avec d'autres serrures ».

Le poète redessine l’avenir. À travers ses écrits,il rêved’un pays digne et prospère. Une écriture mature. Une plume pleine de colèreset de promesses. Une parole géante et des mots tantôt vulnérables, tantôt confortables.

Bénéficiant d’une bourse du Gouvernement canadien, il est actuellement à Québec dans le cadre d’un stage de recherche sous la direction de la professeure Tania MARTIN pour pouvoir rédiger son mémoire de maitrise portant sur« Conservation et mise en valeur du patrimoine bâti en Haïti : Les maisons de style Gingerbread à Bois-Verna ».Il comprend assez bien le bien-fondé d’une démarche de sauvegarde de nos monuments historiques.

Iléus Papillonprofite de son passage à Québec pour travailler sur d’autres projets d’écriture. Nous pouvons mentionner : Dabann, un recueil de poésie en créole ;LòtfasPòtoprens, un texte audio présentant la ville de Port-au-Prince ;Bonjour Québec, un recueil de poésie en Français.

Tout compte fait, il faut rappeler que l’auteur de « 7 priyè lari » a gagné le prix Top PoetWriter / HMA 2016-2017 aux États-Unis en janvier 2017 à Miramar Cultural Center. En attendant son retour d’ici juin 2017 à notre chère Haïti malheureusementavilie par les poli-ti-chiens, il continue d’animer depuis sa résidence à Québec son émission « ChimenDantan » diffusée chaque dimanche à partir de 12h pm sur les ondes d’une station sœur de la capitale.

Jacques Adler Jean Pierre

BòsMadichon