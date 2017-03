Joe Damas

Il y a de cela un peu plus d’une semaine, Joe Damas, affaibli mais entouré de ses proches, fêtait son 65e anniversaire. L’artiste était rentré au pays au début du mois de février. Déjà, il se disait que son traitement avait échoué et que ses jours d'animateur de l’émission « Metro Tempo » sur les ondes de radio Métropole étaient comptés.

Le cauchemar avait justement commencé début 2016 pour l’artiste et ses proches. Parti célébrer son 64e anniversaire avec sa famille à Miami, en Floride, en février 2016, Joe Damas a été diagnostiqué d'un cancer du poumon phase 3. Le traitement pouvant permettre à l’animateur de recouvrer la santé devait coûter 100 000 dollars et incluait une chimiothérapie et une radiothérapie. Devant l’incapacité de la famille à supporter de telles charges, plusieurs acteurs du monde culturel sont intervenus.

Un téléthon avait été organisé par Radio-Télé Métropole les 17 et 18 mars 2016 afin d'aider ses proches à couvrir les frais d’hospitalisation de l'animateur vedette du 100.1 FM. Au cours de ces deux journées, sur les écrans de Télé Métropole, on avait vu défiler des artistes et personnalités comme l’ex-président de la République Michel Martelly, Albert Chancy, T-Jo Zenny, le sénateur Jacques Sauveur Jean (Jakito), Tonton Bicha, Top Adlerman, Robert Martino, Syto Cavé, le président Jovenel Moïse, alors candidat à la présidence, Tifane et Carel Pèdre.

Joe Damas est resté tout le reste de l’année 2016 aux États-Unis où il a reçu les soins appropriés en vue de combattre cette maladie qui semblait lui être tombé dessus d’un coup. L’homme est rentré au bercail le 11 février 2017, discrètement, sans fanfare. Il s’est éteint ce 4 mars, en son domicile, laissant après lui femme et enfants éplorés et une horde d’auditeurs orphelins de cette voix qui, pendant plus de 30 ans, les a accompagnés.

Ancien musicien, animateur d’émission radiophonique, maître de cérémonie, ancien directeur général de la RTNH, Joseph Damas Junior, né un 29 février, a fait ses débuts à la Radio Métropole en 1977 comme animateur de nuit. Il a prêté ses services à Magik Stéréo (désormais Magik 9) pendant un moment avant de retourner à Métropole en 1999. Comédien, il a prêté sa voix tout aussi agréable que particulière à des personnages de feuilletons radiophoniques comme « Woy les Voilà! » de Mona Guérin ou de « VIP (Vanité, Intrigues, Passions) » de Sophia Désir. Du lundi au vendredi, ce passionné du micro était religieusement à l’antenne pour animer ses émissions de musique : « Métro Tempo », 10 h a.m. à midi et « Tempo du soir » de 7 h p.m. à 8 h p.m. Ticket présente ses condoléances les plus sincères à la famille et aux amis de Joe Damas.

Daphney Valsaint Malandre source Ticket Magazine