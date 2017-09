Junior Rigolo

Junior Rigolo p ap kanpe, l ap vanse pi lwen. Il veut poursuivre la diffusion de son émission « Pi lwen ke zye ». Pour le mois d’octobre, le présentateur promet la 16e saison de ce show très apprécié diffusé sur la RTVC toutes les semaines. Une saison qui offrira au public un nouveau format, avec de nouvelles rubriques et tout plein de surprises.

Pour les trois prochains mois, « Pi lwen ke zye » va faire peau neuve. Avec cette nouvelle saison, c’est une émission restructurée qui sera présentée à l’écran. Dans le souci de sortir de la monotonie, Junior Rigolo, l’animateur vedette de l’émission, va apporter divers changements à la programmation de ce show très prisé qui vient de fêter son 5e anniversaire à l’écran.

« En cinq années, on a reçu plusieurs dizaines de personnalités provenant de tous les secteurs de la vie sociale et culturelle. Pour tenir les fans en haleine, il faut bien innover. On a déjà reçu la grande majorité des personnalités de la vie publique. Si on s’acharne à les recevoir à plusieurs reprises, leurs histoires ne seront plus aussi intéressantes », a justifié l’animateur qui désire plus que tout garder son show très chaud.

Par ailleurs, il avance que des émissions de la nouvelle saison pourraient bien faire la différence et recevoir un invité, mais pas toutes les semaines. Deux émissions, qu’il considère comme spéciales, ont déjà été enregistrées et seront diffusées au tout début de la saison. Pour les dix prochaines qui suivront, il assure que ce sera différent. Toutefois, Rigolo exhorte les fans à ne pas s’inquiéter car tout ne va pas changer, ils retrouveront « leurs moments préférés à l’émission », a-t-il promis, tout en soulignant que celle-ci gardera sa flamme.

Entouré de ses deux fidèles compagnes Sissy et Tayoo, dans une nouvelle ambiance, Rigolo lancera la 16e saison à partir du 8 octobre 2017. Si, aux deux premières émissions il y aura bien des invités, il y aura aussi de nouvelles rubriques. Parmi elles, « La vérité sur mes invités » qui aura pour principal objectif de rétablir la vérité sur une histoire fausse racontée par un invité aux émissions précédentes. Dans celles qui suivront, le présentateur avise qu’il sera seul sur le plateau avec ses dames. Sans un invité principal à interviewer.

La rubrique « Mise à nu », quant à elle, aura pour mission, comme son nom l’indique, de mettre à nu une personnalité en dévoilant les moindres détails de sa vie. Et pour finir, il y aura également la rubrique « La dose du jour » à travers laquelle les animateurs vont aborder un problème social qui fait rage et apporter quelques conseils à la communauté. C’est une rubrique sur laquelle l’animateur compte miser d’avantage car ‘‘Pi lwen ke zye’’ a aussi pour mission d’éduquer.

Lancé en 2012 sur la chaîne 32, « Pi lwen ke zye » n’a pas pris de temps pour avoir une grande audience. Quelques mois plus tard, l’émission a déménagé à la RTVC, sur la chaîne 22, et aujourd’hui, cinq années plus tard, elle y est encore. Et depuis, c’est le rendez-vous du dimanche soir d’un grand nombre de téléspectateurs. D’autres se rattrapent en la visionnant sur la chaîne Youtube du show. Avec une émission comme « Pi lwen ke zye », écouter des comptes-rendus ne suffit pas. Il faut regarder par soi-même !

À partir du 8 octobre 2017, Pi lwen ke zye s’apprête à lancer sa 16e saison avec le support de la RTVC, d’Axiome graphique et de Stainless Makeup Haïti. Une saison que l'animateur veut différente, sans les buzz habituels. Espérons que ce changement ne portera pas préjudice à la popularité de l’émission ! Junior Rigolo, fidèle à son public, ne veut pas arrêter le show de sitôt, par contre il n’ira pas jusqu’à parier. « J’arrêterai si ça ne marche plus, si la routine casse l’ambiance du show », a-t-il avisé tout en soulignant qu’il laissera tomber définitivement sa carrière de présentateur s’il ne poursuit pas l’aventure Pi lwen ke zye.

Le responsable de relations publiques du groupe Brothers Posse espère donc toujours avoir la flamme pour tenir son public en haleine. À côté de Pi lwen ke zwe, le natif du Lion dit caresser de nombreux projets pour son pays. Il sera peut-être candidat, attendons donc les prochaines élections pour le savoir. En attendant, l ap vanse pi lwen ak "Pi lwen ke zye"!

Belkis Delcarmen Gaspar source Ticket Magazine