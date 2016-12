Sweet Micky et King Kino

Ayant toujours été à couteaux tirés dans le passé pour diverses raisons (coups bas, polémique musicale et, récemment, pour leur position politique), King Kino, qui n'avait pas supporter la candidature et la présidence de Michel Martelly, a presque passé toute la durée du mandat de ce dernier sans rentrer au pays et critiquait publiquement la gouvernance dans de nombreuses interviews et sur les réseaux sociaux tout en respectant le talent du chanteur. D’ailleurs, récemment, Kino a eu à dire: « Michel Martelly est une superstar, un bon chanteur, c’est l’artiste du pays. C’est un artiste extraordinaire.» Mais politiquement, il était en désaccord avec lui parce que, d'après lui, Michel est nul dans cette fonction: « qu’il se retire et ne revienne plus dans la politique ».

Désormais, plus présent en Haïti que jamais, King Kino était à Quartier Latin le jeudi 22 décembre 2016 pour fêter avec ses amis son anniversaire de naissance. Ce fut une belle célébration pour le chanteur de Phantom. Michel Martelly, et King Kino ont fait le show pour ceux qui y étaient.

Environ 24 heures après, les deux hommes allaient encore se retrouver sur la même scène. Présent au bal Sweet Miky/Klass à NH Haïti El Rancho le vendredi 23 décembre 2016, Michel Martelly qui aime interpréter les musiques des autres groupes, a fait appel à King Kino lorsqu’il a commencé à chanter « Don’t you know I love you ». L’interprète de « Haïti en cowboy » a rejoint l’ancien président sur la scène pour exécuter le tube « Don’t you know i love you » pour la satisfaction des gens présents.

Accolades, petites blagues, respect mutuel, love, tout était au rendez-vous pour sceller la réconciliation entre Michel Martelly (Sweet Micky) et Lord Kinomorsa Divers (King Kino), du groupe Phantom, qui ne s'entendait pas auparavant.

source Ticket Mag