Languichatte

La première édition du Festival international du rire, Lol fest, s'est clôturée en beauté avec le retour sur scène de la troupe Languichatte jouant "Kou sou kou", une pièce léguée par le très populaire comédien lui-même, à savoir Théodore Beaubrun dit Languichatte Débordus, à qui l'on rendait hommage. Ils étaient nombreux à avoir pris place dans la grande salle du Karibe ce jeudi 14 septembre 2017 pour assister, comme au bon vieux temps, à cette pièce comique qui a beaucoup amusé.

Pendant environ une heure, les acteurs de la troupe Languichatte nous emmènent dans un monde de délires sans fin. Trois escrocs sans cœur débarquent à l’hôtel Pepe et se font passer pour de riches entrepreneurs. Espiègles comme eux seuls, ils ne tardent pas à user de multiples ruses pour dépouiller tous ceux qu’ils croisent sur leur route. Ils emportent tout sur leur passage. Même Mélanie, la femme de chambre, n’est pas épargnée. Ils arrivent cependant à s’échapper grâce à l’avarice de M. Pepe qui se laisse prendre au piège d’un pari tentant. Les méchants triomphent, laissant derrière eux tristesse et désolation.

Dès les premières secondes de « Kou sou kou », c’est une Mélanie vivante que l’on voit sur scène. Ginette Beaubrun, que l’on n’a pas vue sur scène depuis des années, semble encore à l’aise dans la peau du personnage de Mélanie. Théodore Beaubrun Junior, de son côté, a assuré lui aussi dans la peau d’un escroc rusé. L’ancienne actrice de la troupe Pè Toma, Véronique Cadet, Ralph Théodore (Sexy), Ashley Laraque, Manfred Marcelin, Katiana Milfort, Théodore Beaubrun Junior sont les nouveaux visages à avoir interprété les rôles des comédiens malheureusement décédés. Remise en scène par Théodore Beaubrun Junior, cette prestation est une nouvelle version de la pièce de feu Débordus que nous a jouée une troupe Languichatte recomposée. Ginette Beaubrun, connue sous le nom de Mélanie, et son fils Théodore Beaubrun Junior dit Barnabé ont été les seuls anciens de la troupe à se produire. Dommage que le talentueux Languichatte Débordus ne soit plus. On aurait été heureux de le voir dans ses oeuvres!

Belkis Delcarmen Gaspar source Ticket Magazine