Le Ministre de la Culture et de la Communication, Limond Toussaint, a lancé, lundi 5 juin, au Ministère de la Culture et de la Communication, la 23e édition de Livres en Folie, en présence des autres partenaires-organisateurs de l'événement, Max Chauvet et Frantz Duval du quotidien Le Nouvelliste; Guy Supplice et Michelle Frisch, respectivement Vice-président de Marketing et des Relations Publiques de la Unibank et Directrice du Musée du Panthéon National Haïtien (MUPANAH).

Le MUPANAH deviendra le Quartier Général de la 23e édition de Livres en Folie les 15 et 16 juin prochain. Les activités liées à cette manifestation littéraire se dérouleront dans quatorze autres villes de provinces. Mille (1000) titres et plus d'une centaine d'auteurs seront en signature à l'occasion de la Foire du Livre qui accueille, cette année, comme invités d'Honneurs la centenaire, Odette Roy Fombrun, et le jeune écrivain Markenzy Orcel.

« Je suis heureux d'ouvrir aujourd'hui la 23e édition de Livres en Folie qui est une manifestation culturelle incontournable du pays à laquelle le Ministère s'estime fier d'apporter sa contribution pour le rehaussement de l'événement afin d'encourager et de susciter la lecture chez les jeunes. », a déclaré M. Toussaint, lors de son intervention. « Il y a un désir pour que cet évènement culturel entre dans la mémoire collective », a poursuivi M. Toussaint .

« Ce qui rend la 23 édition de Livres en Folie particulière, c'est le fait que ce sera pour la première fois que nous aurons deux invités d'honneur en même temps. C'est la délocalisation de l'événement au MUPANAH pour créer de la proximité entre les étudiants et les auteurs... », a fait remarquer le PDG du journal Le Nouvelliste, Max Chauvet, pour qui cette édition est dédiée à la jeunesse. « Livres en Folie est un événement qui s'améliore chaque année. Durant ces deux jours, nous voulons créer une ambiance festive où le livre sera le seul vainqueur », a-t-il poursuivi.

Les ouvrages seront disponibles à partir du 11 au 18 juin pour permettre aux internautes ne pouvant se déplacer d'avoir accès à l'évènement et de placer leurs commandes en ligne, d'après ce qu'a indiqué le Vice-président de Marketing et des Relations Publiques de la UNIBANK, M. Guy Supplice.

Pour sa part, la Directrice Générale de MUPANAH, Michelle Frish, a promis de faire œuvre qui vaille pour assurer le bon déroulement de l'activité qui séjournera dans son institution les 15 et 16 juin prochain.

Le Ministère de la Culture et de la Communication trouve en cette foire du Livre un moyen d'encourager la diversification de la production littéraire en vue de favoriser l'émergence de nouveaux auteurs et permettre le désenclavement de la littérature régionale; une manière d'encourager également le développement de l'industrie éditoriale et d'accompagner les éditeurs en mettant à leur disposition une structure dédiée à la promotion et à la diffusion de leurs livres.

EJ/Radio Métropole Haïti