La présentation de la pochette d’un disque constitue le premier élément de marketing, dont le rôle consiste à inciter les consommateurs à acheter le produit. Et la résolution de l’image joue aussi un rôle important dans la présentation d’un CD. Djakout #1 s’écarte de la réalité haïtienne, puisque les super-héros « Incredible Hulk », « Superman », « Power Rangers », dont les photos sont affichées sur la pochette du CD, n’ont aucun lien avec la culture haïtienne. Djakout #1 doit repenser l’illustration de la pochette de ce CD.

Le nouveau disque de Djakout #1 doit sortir le 13 octobre 2017. Cependant, on ne sait pas encore le nombre de chansons que les musiciens de Djakout #1 décident d’enregistrer sur ce nouvel album. D’habitude, les groupes musicaux offrent 11 chansons. On doit quand même se poser une question. Djakout #1 a-t-il fait l’étude du marché pour comprendre que la vente des disques n’est plus ce qu’elle a été du temps de sa gloire? Une étude minutieuse de ce marché prouve que le terrain est aujourd’hui plus piégé qu’hier.

On peut même traduire Djakout #1 en justice à cause de l’utilisation, à des fins commerciales sans une autorisation officielle, des photos des super-héros de bandes dessinées du monde fantastique de la science fiction. C’est une violation du droit à l’image et des droits d’auteur des créateurs de ces personnages. Si les musiciens haïtiens ne revendiquent pas leur droit à l’image, c’est simplement parce qu’ils l’ignorent ou bien ils choisissent de donner priorité au vedettariat. Les consommateurs de musique espèrent toujours voir une bonne photo d’illustration d’un album, qui, d’après la grande majorité, reflète souvent la qualité de l’œuvre.

L’image du poster de Djakout #1 évoque une situation d’une ville en état de siège. Sur la photo, on remarque aussi un artiste musicien portant une ceinture de balles en bandoulière. S’agit-il d’un « Fim kòbòy », comme « Je vais, je tire et je reviens »? Cela voudrait-il dire que Djakout #1 va effacer ses compétiteurs de la scène HMI ? Ces musiciens oublient qu’il ne peut exister une compétition digne de ce nom sans l’existence des autres groupes musicaux. Djakout #1 pourra se replacer solidement sur l’échiquier musical, si les chansons sont de bonne facture et bénéficient d’une promotion agressive et d’un marketing convaincant.

