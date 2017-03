Harmonik

Le succès est imprévisible. Des fois, il tarde en chemin et arrive à destination quand on ne s’y attend pas. Mais, il faut toujours espérer, surtout quand on fait l’effort nécessaire pour trouver et semer le bon grain. Le groupe Harmonik a déjà connu le succès dans le passé. Cependant, il s’était glissé hors de sa portée à cause d’un mauvais temps qui a surgi dans son environnement. Cela lui a servi d’expérience lui permettant de mieux résister aux méfaits de la vie.

Il a fallu le retour de son manager, Rodney Noël, pour que ce groupe musical reprenne solidement place sur l’échiquier musical konpa dirèk. La popularité du groupe Harmonik s’accroît exponentiellement avec la sortie de son nouvel album titré « Degaje », qui comprend au total 11 chansons et l’intro. Ce sont : Intro, Degaje, Chéri(e) benyen m, Imparfait, Men bon an, Incroyable, Enpòtans, Pa negosye w, Fè mwen konfyans, Move tan, Simplicité.

La chanson « Chérie Benyen m » au rythme du temps

Le morceau « Chéri(e) benyen m » est considéré la chanson fétiche de l’album. Il fait bouger le monde. Le refrain de cette chanson est sur toutes les lèvres et dans tous les circuits: bals, discothèques, marchés aux puces, marchés publiques, restaurants, salons de coiffure, dans les autobus, à Port-au-Prince et dans des villes de province d’Haïti. Un phénomène qui défie l’imagination. Incroyable, mais vrai! Cette formation musicale doit profiter du temps pour consolider son succès.

Dans la vie, on doit apprendre de ses erreurs tout aussi bien de celles des autres. Pour éviter toute récurrence de la situation qui l’avait fait sombrer dans l’oubli, il faut que le manager et les musiciens mettent en œuvre une stratégie de promotion durable et un marketing fiable. Ils doivent éviter de rester sur leurs lauriers, pensant que la chanson « Chéri(e) benyen m » pourra leur garantir un succès indéfini. D’ailleurs, un tel fait n’existe pas, à moins qu’il s’agisse d’un classique, qui, par définition, transcende le temps. Cependant, on peut étendre sa durée de vie en lui insufflant le souffle de la bonne promotion. Qu’on se rappelle bien que la promotion est au succès ce que le souffle est à la vie.

L’expérience a prouvé qu’une mauvaise gestion du succès peut affecter un groupe musical jusqu'à l’épuisement prématuré d’une chanson à succès et causer le gaspillage de tout l’album. Ne sommes-nous pas témoins de plusieurs cas similaires? Un tel malheur arrive souvent. On se garde de citer des noms de groupes se trouvant dans une telle situation, pour ne pas commettre des omissions involontaires. On remarque que les animateurs des émissions « konpa » s’amourachent de « Chéri(e) benyen m ». Il se peut bien que ce soit vraiment un coup de foudre. Le texte nous dit : Chéri(e) benyen m, vide dlo sou mwen benyen m, lapli poko finn tonbe gade jan kò w tou mouye, jan m ou ap tanble ’m poko men m kòmanse, ou gade m nan je ou di chéri(e) fò w kontinye, mwen santi ou pral eksploze.

C’est une chanson à caractère érotique. Les enfants du voisin la fredonnent à longueur de journée sans pouvoir décoder les mots du texte. Il faut donc une gymnastique d’esprit aux puristes pour comprendre les images cachées dans ces paroles. Cependant, au bal, le chanteur Mac D, ne fait pas économie de gestes donnant un sens lié au sexe pur. Les jeunes filles, tous âges confondus, courent après Harmonik et se réjouissent en écoutant « Chéri(e) benyen m » au bal. On ne peut pas imaginer Harmonik interprétant cette chanson à l’occasion de la fête des mères quand celles-ci accompagnent leurs enfants en la circonstance. On ne s’étonnerait pas de les entendre dire: quelles sont ces expressions orales et corporelles ? En tout cas, ce tube propulse Harmonik au haut de l’échelle de la compétition et cause non seulement la baisse de certains compétiteurs, mais également leur déplacement au classement. Harmonik ne peut se considérer à l’apex, mais il n’est plus là où il se trouvait l’an dernier.

La diversité musicale du disque: Une propulsion sûre vers le succès

Ironie de la vie, aujourd’hui Harmonik est en grande demande. Et tous les groupes qui l’évitaient hier l’invitent à partager la scène aujourd’hui. Toutes les formations musicales qui, aujourd’hui, ne peuvent plus drainer la grande foule aux soirées, contemplent la possibilité d’être en double affiche avec lui. Les responsables du groupe Harmonik doivent prendre des mesures nécessaires pour éviter que cette chanson fétiche ne fasse ignorer les autres pièces musicales de l’album.

Le public tend à ne pas auditionner tout le contenu du disque pour faire valoir leur appréciation. L’œuvre doit bénéficier d’une plus grande appréciation puisqu’on y trouve d’autres chansons de très bonne facture. Par exemple, « Simplicité » fait état d’une chanson dont le texte inspire patience, sagesse et compréhension en amour. Harmonik nous fait la leçon à travers cette œuvre dont les paroles relatent les vécus au quotidien et nous conduisent au cabinet de réflexion. Elles nous disent: le plus souvent nan yon relasyon, se nou ki kreye konplikasyon, pi gwo danje nou rankontre se paske nou toujou prese… . La simplicité rythmique de ce morceau présente Harmonik sous un autre angle.

La chanson « Incroyable » nous fait découvrir un autre monde où le tempo permet de se détendre. Le texte est d’une profondeur incomparable. « Imparfait » dépasse « Chéri(e) benyen m » de mille coudées du point de vue de structure et syntaxes musicales. On aurait aimé présenter une évaluation exhaustive du nouveau CD de ce groupe, mais le temps nous manque. En gros, on peut dire que ce CD « Degaje » présente une diversité musicale des plus extraordinaires.

Il serait intéressant que Harmonik fasse la promotion de l’album dans sa totalité au lieu de contempler seulement le succès de « Chéri(e) benyen m », qui peut perdre de son punch dans quelques mois, si on néglige les autres chansons de l’album qui sont beaucoup mieux conçues. Attention! Harmonik a réussi aux examens avec grande distinction. Excellent travail! Il ne reste qu’à lui souhaiter bonne chance et du succès continu.

[email protected]