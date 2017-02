La Tragédie du roi Christophe, l'une des plus grandes pièces de la littérature française du XXe siècle. photo par Michel Cavalca

avec distribution en cours, Christian Schiaretti, Aimé Césaire du 19 janvier 2017 au 12 février 2017 - Théâtre national populaire - Villeurbanne (69100) Christian Schiaretti fait de La Tragédie du roi Christophe un opéra envoûtant. Trente-sept interprètes, dont l'exceptionnel Marc Zinga. Est-ce la Caraïbe? Est-ce l'Afrique? Est-ce le monde? L'immense plateau du Théâtre national populaire (TNP) de Villeurbanne est vide, le sol est couleur terre. Au fond, une longue baraque ouverte sur la scène. Elle abritera les quatre musiciens et parfois la chanteuse qui, près de trois heures durant, accompagnent la représentation de La Tragédie du roi Christophe, ...

Pièce maitresse des tragédies de la décolonisation, elle affirme que le Politique est la force moderne du destin et l’Histoire la politique vécue. La pièce s’ouvre sur un combat de coqs, réjouissance populaire haïtienne. Puisque les politiciens se querellent comme des coqs, le peuple s’amuse à les personnifier : l’un représente Alexandre Pétion, l’autre Henri Christophe. En 1806, ces deux hommes se disputent la succession du régime tyrannique de Dessalines. Christophe l’emporte. Le Sénat lui propose le titre de Président de la République et lui tend la nouvelle constitution. Christophe, qui la juge vidée de sa substance, la repousse et fonde un royaume au nord du pays. Pour redonner à Haïti son unité, ne vaut-il mieux pas qu’un seul homme incarne le pouvoir, gage absolu de sa stabilité, de sa fermeté et de son amour du peuple ?

Adapté d'Aimé Césaire, mise en scène de Christian Schiaretti. Avec distribution en cours.

source Le FIGARO