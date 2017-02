Dans moins de 3 jours, la ville des Cayes, en dépit des séquelles de Matthew encore béantes, va accueillir le carnaval national. Coup de projecteurs sur les préparatifs de la plus grande manifestation culturelle d’Haïti.

La ville s’impatiente. Elle jubile. Elle sourit. Mais elle reste insensible au tohu-bohu résultant des rotations en boucle des méringues et des martèlements persistants. Ce jeudi matin, il n’y a pas que le branle-bas des travaux de construction des stands, s’étendant sur une bonne partie du boulevard des 4 chemins, qui peint cette ère de carnaval. Les écoliers aussi, bien coiffés pour le carnaval scolaire, y apportent leurs couleurs. Des travailleurs du service de la voirie s’attellent à redonner à la ville sa propreté légendaire. Les gagne-pains sont légion. Ils s’improvisent marchands, charpentiers, peintres, entre autres.

ans son hôtel situé à Vernet, Gabriel Fortuné, maire principal de la ville des Cayes, tressaille d’excitation. Après avoir indiqué que son administration met les bouchées doubles, il rassure que la ville sera prête à 100% pour accueillir les festivités carnavalesques. L’édile des Cayes énumère moult travaux de réfection ou de construction réalisés après la décision de Jovenel Moïse de célébrer les trois jours dans l’antre méridionale. « La route de Gelée est prête à 100%, la percée de la route ''Kay Ciel'', une autre entrée de la ville, est prête à 95%, le site principal ''Kay Jeannot'' est prêt à 80%, l’aménagement du parcours est prêt à 80% », égrène-t-il.

Cette année, Gabriel Fortuné promet que l’animation musicale se fera sur 2.8 km et non 4 km, comme c’était le cas en 2012. « Les chars partiront du site ''Kay Jeannot'' pour emprunter Deux mapous sans animation musicale. Les groupes se produiront à partir de la rue Toussaint Louverture. Ils gagneront ensuite la rue Nicolas Geffrard, le boulevard des 4 chemins pour ensuite retourner au site de départ », a-t-il détaillé. Côté sécurité, le maire des Cayes rassure les carnavaliers. Il indique que 1200 policiers seront déployés et seront secondés par environ 1000 volontaires.

Les autorités du Sud misent sur l’attraction touristique du département pour convaincre les participants à visiter ce coin de terre. Le maire des Cayes indique que des dispositions sont prises pour aménager les sites. « On est en train d’achever la construction du village des tentes. Ce vendredi, nous allons intervenir à Gelée. On fait appel à des compagnies privées pour installer les toilettes. La Dinepa se chargera de l’assainissement », a-t-il promis.

Le directeur départemental du ministère du Tourisme, Pierre Jude Bonhomme, est très confiant quant à l’accueil que recevront les visiteurs, en dépit des dégâts causés par l’ouragan dans le secteur hôtelier. « La situation n’est pas aussi alarmante comme on veut le faire croire. La plupart des hôtels qui ont été affectés sont déjà reconstruits, à l’exception de la zone côtière », a-t-il expliqué, insistant sur le strict minimum dont les gens ont besoin pour participer aux festivités. « Nous parlons de la ville de l’hospitalité. Ceux qui ne peuvent pas payer une chambre d'hôtel demanderont généralement l’aide d’un ami. Ils pourront le faire aux Cayes, comme ils ont l’habitude de le faire lors du carnaval de Port-au-Prince », a-t-il fait savoir. Jude Bonhomme indique plus loin que le comité a mis en place une cellule pour repérer les chambres d’hôtel. Plus de 500 ont déjà été dénombrées. Plus loin, Jude Bonhomme appelle tous les maires du département à œuvrer pour l’aménagement des sites touristiques. Car, déplore-t-il, le ministre de tutelle n’a pris aucune initiative en ce sens. « Notre ministre de tutelle n’a rien fait pour aménager ces sites avant et après l’ouragan, en dépit de nos recommandations. Durant mes 10 mois à la tête de cette direction, a déclaré Didier Hyppolite, je ne sais si c’est par mauvaise foi ou par mépris, rien n’a été fait pour valoriser notre potentialité touristique à Gelée, à Port-Salut, à Port-à-Piment […] », déplore-t-il.

En plus des hôtels et des chambres d’hôtes, certaines personnes louent tout simplement leurs maisons durant les 3 jours gras. C’est le cas de Vélanne Léger qui a loué la sienne à un média de la capitale pour 2 000 dollars durant les 3 jours. Avant, Vélanne recevait 30 000 gourdes par mois pour cet appartement.

Côté santé, le directeur médical de l’hôpital Immaculée Conception des Cayes, Jean Yves Dommerçant, se veut rassurant. Lui qui acquiesce que la période n’est pas ordinaire. « On va faire le maximum pour pallier les éventuels problèmes. On a renforcé notre service des urgences en termes de personnel. On réalise une formation pour ces nouveaux venus. Cet après-midi, nous formons les brancardiers. Demain, on poursuivra cette formation de prise en charge d’urgence en réalisant un brieffing pour les médecins et infirmières », a-t-il expliqué, soulignant que le roulement se fera 12h sur 12h. Le directeur indique que ce renforcement se fera aussi au niveau des médicaments.

Jean Yves Dommerçant a également fait savoir que son institution, contrairement aux autres hôpitaux publics du pays, n’est pas affectée par la grève. « Nous luttons depuis très longtemps pour que notre personnel n’entre pas en grève. On ne connaît pas ces difficultés ici », plastronne-t-il.

Jean Daniel Senat source le nouvelliste