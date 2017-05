La crise du marché constitue un handicap à l’avancement du konpa dirèk . Malgré les nouvelles productions musicales, rien n’a vraiment changé comme on l’espérait. La situation s’aggrave de jour en jour. Les groupes musicaux font face à une période de sécheresse qui inquiète les acteurs préposés à la défense de leurs intérêts. Ils sont impuissants face à cette situation. Ce qui fait que le genre musical konpa dirèk se trouve toujours en butte à des difficultés tristes, mais capables d’être solutionnées.

La crise atteint une autre dimension

Le traditionnel Festival Compas de la Floride a eu lieu le weekend du 19 mai 2017. Il représente une bonne plateforme qui permet aux groupes musicaux d’offrir au public quelques bonnes heures de divertissement. Pourtant, cette activité culturelle n’a pas changé la crise qui sévit au sein de l’industrie musicale konpa dirèk. Il faut dire que ce festival n’a pas pour objectif de résoudre les problèmes auxquels font face les groupes musicaux haïtiens. Les difficultés sont si nombreuses que deux jours de festivités ne peuvent aider à les solutionner. La crise est plutôt d’ordre structurel ayant à voir avec l’industrie musicale dans son ensemble.

La saison estivale est proche et les possibilités de succès des formations musicales sont considérablement réduites. Plusieurs facteurs expliquent un tel fait. Il faut aussi considérer l’insécurité qui remonte en Haïti. La brève disparition de Roro Laîné, batteur de Djakout #1, crée une peur bleue dans le monde konpa dirèk. Qu’elle soit une mise en scène ou pas, cette affaire projette une image négative dans l’esprit de la grande majorité, incluant des Haïtiens vivant à l’étranger qui aimeraient entrer au pays pendant ladite saison. Dans le même ordre d’idées, les touristes sont effrayés par l’insécurité qui n’épargne personne. Tous ces faits constituent des éléments forcant à la réflexion, considérant le fait que Roro et Djakout #1 jouissent d’une grande popularité au pays. D’ailleurs, cette formation est connue comme Jazz peyi a. Que dire d’un (e) inconnu (e)?

Les méfaits possibles de l’insécurité au pays

Certains groupes pensent déjà à une autre alternative pour l’été. Les musiciens ne veulent pas laisser leur peau au pays. On craint que l’incident de Roro n’inspire des malfrats à choisir les musiciens pour cibles. Face à une telle situation, les formations musicales devraient profiter de la circonstance pour considérer d’autres marchés plus larges et plus diversifiés. Les promoteurs vivant en Haïti sont bien obligés de prendre des mesures sécuritaires fiables et d’utiliser d’autres stratégies pour contourner cet obstacle que crée l’insécurité.

Les tournées des groupes constituent une source de revenu garantie pour les organisateurs de soirées. Par voie de conséquences, les recettes de la Direction générale des impôts (DGI) ne seront pas les mêmes, car moins de groupes entreront en tournée cette année. Ce que, dans le langage vernaculaire haïtien, on peut traduire par: farinn nan p ap vin nan men m sak la. Il est encore tôt pour que les concernés trouvent une bonne solution à ce grand problème qui hante tous les esprits. Aux États-Unis, la situation ne paraît pas trop claire. On entre en plein en période de vaches maigres, qui a débuté avec les réceptions de première communion, où tout est servi gratuitement. Et les DJs offrent une diversité musicale extraordinaire, ce qui fait de cette saison la plus fructueuse pour eux.

Le mois de mai a toujours été considéré comme la basse saison de l’industrie musicale haïtienne. C’est ce qui force les orchestres à entreprendre des tournées estivales en Haïti, pour compenser le manque à gagner occasioné par la période de disette. Cependant, les soirées de collecte de fonds planifiées ne seront pas affectées, car les contrats ayant été signés au moins six mois ou une année à l’avance. Par exemple, le groupe Nu Look assurera la soirée traditionnelle de l’Association des anciens élèves du Collège Canado-Haitien & des Frères du Sacré-Coeur, qui aura lieu le samedi 27 mai au Hilton Hotel de Huntington, à Long Island, New York.

Le konpa dirèk n’attire pas les enfants haïtiens

Certains musiciens se disent fatigués avec la routine des bals en weekend. C’est le moment plus que jamais pour eux de trouver une autre alternative de survie. Les promoteurs sont pour la plupart démisionnaires aujourd’hui, ne voulant plus risquer leur investissement dans l’industrie musicale haïtienne. L’on se demande pourquoi les groupes musicaux n’organisent-ils pas entre eux des concerts pour permettre aux enfants d’y prendre part, puisque ces derniers ne peuvent pas fréquenter les boîtes de nuit. Cela aurait aussi causé une grande participation des parents qui ne vont plus aux bals.

Il y a une importante observation à souligner. Les musiciens ne prennent pas en compte l’indifférence de la majorité des enfants haïtiens ou bien ceux qui sont nés de parents haïtiens, aux États-Unis ou ailleurs, face à la culture haïtienne. Ces petits enfants s’intéressent peu à la musique konpa dirèk, puisqu’ils ne sont pas suffisamment exposés à ce genre musical. Les artistes haïtiens ne leur offrent aucune possibilité d’apprécier cette composante de la culture de leurs parents.

Il serait bon que les orchestres peaufinent le konpa dirèk en réalisant l’hybridation musicale de leurs compositions. Une alternative que nous prônons depuis des decades, et qui a le potential d’aider à freiner la descente rapide aux enfers du genre musical le plus populaire d’Haïti. Cela voudrait dire qu’ils doivent maintenir la rythmique konpa dirèk intacte et y ajouter d’autres couleurs susceptibles de faire accepter ce genre musical par d’autres peuples. Il y a fort à parier qu’une telle initiative aurait attiré les enfants haïtiens.

On ne peut que souhaiter que les musiciens se réveillent de leur profond sommeil pour faire face à la réalité qu’ils feignent d’ignorer. Autrement, le konpa dirèk sera confronté à des difficultés encore plus graves dans les années à venir. Considérant la réalité socio-culturelle, Haïti a tout perdu, sauf sa culture. Malgré les dégats enregistrés lors du tremblement de terre du 12 janvier 2010, la culture n’a pas été ensevelie sous les décombres. Ce qui met en évidence la force de la culture de ce peuple dont la résilience ne cesse de s’affirmer en toutes circonstances.

