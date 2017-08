Trois des cinq candidats du groupe A ayant passé le cap des premières séances d’audition du concours de chant Podium quartiers ont performé, le dimanche 13 août, dans la soirée, sur les planchers de l’auditorium de Télé Caraïbes. Anastasia Muse, 18 ans, Registe Vessa Sterla 15 ans et Nephtalie D’or, 18 ans, sont qualifiées pour le second tour. Ces trois excellentes voix du groupe A attendent les autres finalistes des groupes B et C au second tour pour poursuivre leur objectif : reporter le premier prix.

Podium quartiers est un espace ouvert aux jeunes de différents quartiers de port au prince de faire valoir leur talent.

Regarder le Video de Podum Quartiers

