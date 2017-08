Les Jeunes talents groupe B, les participants à la première édition du concours de chant « Podium Quartiers », ont, le dimanche 20 août 2017, performé sur les planchers de l’auditorium de RTVC. Trois des cinq postulants sont sortis en tête de liste et attendent, à leur tour, le second tour. Shelda Massillon, 14 ans, Abellard Jenny Sarah, 18 ans et Medjine Carriès, 18 ans, rejoignent les trois finalistes du groupe A. Elles ont apporté un plus et séduit les trois membres du jury par leur prestation. Déjà, elles sont habilitées à passer à l’étape suivante.

Ces trois jeunes filles, (les premières du groupe B), bourrées de talent et plein d’avenir, ont, entre autre, au cours de cette soirée, offert au public et aux téléspectateurs de la chaine 22, un spectacle de rêves. Aujourd’hui, elles paraissent plus que déterminées. Elles veulent toutes continuer à représenter valablement leur quartier et remporter le premier prix. Entre temps, elles se préparent pour le second tour et attendent les trois autres finalistes du groupe C dont la prestation est prévue pour le dimanche 27 août prochain.

La première édition de Podium Quartiers cette année se veut un espace d’échange, de partage et est ouvert aux jeunes de différents quartiers de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, question de les aider à faire valoir leur talent et à représenter valablement leur quartier et/ zone de résidence.

