Couverture du livre

J’ai lu en trois nuits le dernier ouvrage de Weibert ARTHUS «Les grandes dates de l’histoire diplomatique d’Haïti de la période fondatrice à nos jours». J’en suis sorti joyeux.

Weibert ARTHUS fait un travail colossal en proposant aux lecteurs un texte fort bien fabriqué, avec une richesse exceptionnelle en documentations.

Publié chez l’Harmattan le 15 février 2017, ce texte réuni des grandes dates importantes de l'histoire diplomatique d'Haïti. Étudiants, chercheurs, diplomates, hommes politiques… ont pour devoir de le dévorer avec appétit afin de porter un autre regard, je dirais un regard plutôt approfondi sur les faits mémorables de l'histoire des relations internationales de la République d'Haïti. L’objet de ce texte n’est pas tout à fait une histoire d’Haïti en général. C’est un travail particulier qui restitue dans un cadre scientifique le processus évolutif des relations d’Haïti avec ses partenaires étatiques. L’auteur ne fait qu’entamer ici un travail fondateur, indispensable à une meilleure compréhension de la diplomatie haïtienne.

Ici, le parti pris serait aussi de présenter un texte accessible sur les pages les plus marquantes, certaines glorieuses, d’autres sombres, de l’histoire diplomatique d’Haïti. Il répond à un double besoin. Celui, d’abord, d’ajouter à l’historiographie haïtienne un document qui équipera la génération présente d'instruments apportant un éclairage objectif sur l’insertion et la marche de notre pays dans le système international. Celui, ensuite, d’encourager les professeurs d’histoire d’Haïti, les chercheurs, les politiciens à combler un vide patent de notre système universitaire : l’histoire des relations internationales d’Haïti étant absente du curriculum, même dans nos départements d’histoire. C’est donc une présentation du résultat du nombre de recherches qui est mis en avant ici dans cet ouvrage de 245 pages.

Le fait est que dans l’ensemble, la riche et turbulente histoire nationale de notre pays laisse peu de place à une prise en compte approfondie du volet international de son histoire. Or, la relation de cause à effet entre politique nationale et politique extérieure d’Haïti n’est plus à démontrer. De sa découverte par Christophe Colomb à la longue présence des soldats onusiens sur son sol, en passant par la colonisation, la traite négrière et l’esclavage, la portée internationale de son indépendance, la position géostratégique de son territoire, sa participation dans le processus de décolonisation de l’Amérique du Sud, le partage obligé de l’île, l’exil de ses chefs d’État, l’intrusion des étrangers dans sa politique intérieure, la dépendance de son budget de l’aide extérieure, la forte migration de ses ressortissants, les positions homériques de son appareil diplomatique ; la terre d’Haïti telle que nous la connaissons a été engendrée, façonnée et rythmée par les relations internationales. Il manquait cependant une production littéraire qui englobe les différents événements de l’histoire des relations internationales d’Haïti.

Les grandes dates de l’histoire diplomatique d’Haïti. De la période fondatrice à nos jours ne se veut pas une simple chronologique des deux siècles d’interaction entre Haïti en tant que nation indépendante et le monde. Au fait, toutes les dates et tous les faits de l’histoire diplomatique d’Haïti ne sont pas présentés ici, il faut l’avouer. En effet, les événements traités sont choisis en fonction de leur importance ou de leur singularité dans l’histoire globale d’Haïti selon l’auteur. Chaque fait traité est mis en contexte avec, en conclusion, une liste d’ouvrages, d’articles de presse ou de revues scientifiques qui permettront d’approfondir le sujet, et qui témoignent aussi tant de documentations.

Tout n’a pas été dit dans ce livre. Cependant, tenant compte des dates et des faits sélectionnés, l’ouvrage sera utile non seulement aux étudiants et aux chercheurs mais aussi aux diplomates, aux hommes politiques et au grand public en quête de savoir ou de rappel des faits mémorables de l’histoire des relations extérieures de la République d’Haïti. Permettez cette redite si cela ne dérange pas.

En ce qui concerne l’enseignement de l’histoire d’Haïti aujourd’hui que ce soit ou niveau de l’école classique ou universitaire, la meilleure connaissance historique réside dans la recherche.

Quand le lecteur se fait oiseau, et voyage le livre au bec, il aura l’impression de découvrir son pays. Son histoire. Pourtant, les faits sont là. Les documents sont dans les archives. Il faut inciter à la recherche. Mais il ne faut surtout pas laisser aux autres la tâche de raconter notre histoire à notre place et selon leur convenance. Il faut aussi qu’on cesse de répéter des phrases célèbres sans les contextualiser, sans les approfondir. Haïti a une histoire si riche et si belle. Cette histoire, on doit la lire, la relire et la partager aussi à nos enfants qui s’intéressent beaucoup plus à l’histoire des autres nations. Peut-être que notre passé nous fait beaucoup plus rêver que notre présent. Mais une chose est certaine : notre passé nous montre que nous pouvons avoir un meilleur futur. Il faut donc une cohorte d’historiens pour faire l’effort de rendre les recherches historiques accessibles et utiles au grand public affin de bâtir l’avenir.

Le lecteur avisé de ce livre, espère que notre belle histoire soit enseignée à tous les niveaux de notre système scolaire afin de raviver notre fierté de peuple ; afin surtout de nous rappeler que nos ancêtres ont fait 1804 dans des conditions difficiles, mais dans l’unité. Notre indépendance, nos forteresses particulièrement la Citadelle, notre générosité aux autres pays du monde, n’ont été possible parce que nos aïeux ont rêvé au-delà du possible et surtout de l’acceptable. Si nous étudions minutieusement leurs actions, nous pouvons nous en inspirer pour préparer un lendemain meilleur pour notre pays.

Et, puisque notre histoire ne se limite pas à 1804, il faut aussi apprendre de nos forces et faiblesses depuis la période fondatrice jusqu’à nos jours. Apprendre de nos erreurs et de nos mauvais choix. Par ailleurs, il ne faut pas limiter l’écriture et l’enseignement de l’histoire à l’histoire politique. Pour sa part Weibert ARTHUS est intéressé à l’histoire diplomatique et des relations internationales d’Haïti. Mais il faut creuser l’histoire économique, l’histoire des idées, l’histoire religieuse, l’histoire des institutions, l’histoire de notre littérature que ce soit en français ou en créole, etc.

L’auteur inscrit l’histoire d’Haïti dans un cadre national et dans un contexte mondial, puisque ses recherches portent sur l’histoire diplomatique. Plus que cela, il n’écrit pas l’histoire d’Haïti en réfléchissant à son incidence sur la France.

En portant ses recherches à l’écrit, Weibert ARTHUS pense sans doute à Haïti, aux jeunes du pays et de la diaspora. Il transmet cette histoire à ses compatriotes et la raconte à ses étudiants pour qu’ils soient fiers de ce pays, pour qu’ils comprennent d’où nous sommes venus, ce que nous sommes et mieux apprécier ce que les pères fondateurs nous ont légué en héritage. Il y’ a aussi des moments très sombres de notre histoire. Il faut les enseigner pour que la génération présente apprenne à éviter les erreurs du passé. Car, notre pays a produit beaucoup de grands hommes mais aussi beaucoup de petits hommes (des hommes en papiers froissés).

Aujourd’hui, c’est une nécessité de réécrire (pourquoi pas en créole) les manuels scolaires consacrés à l’enseignement de l’histoire. Il y a beaucoup de faits inexacts dans les livres d’histoire au niveau scolaire. Par ailleurs, la plupart des manuels en cours d’utilisation ne sont pas modernes : pas d’images, pas de tableaux, manque de couleurs. Il serait donc intéressant d’accompagner l’enseignement à l’intérieur des classes de visites des sites historiques. Ce n’est pas normal que l’étudiant haïtien ne connait pas quelle direction prendre pour aller au Pont Rouge, à Fort Ogé, ou encore dans le péristyle de Dessalines. Il est tellement plus beau de voir la citadelle que de l’étudier uniquement dans les textes. Il y a aussi certains faits importants de notre histoire que nous connaissons très peu ou très mal. Nos relations historiques avec la République dominicaine, par exemple, sont très peu connues. Weibert ARTHUS tente ici de lever le voile sur certains de ces événements dans son dernier livre.

Il y a donc un manque sérieux dans l’enseignement et la recherche en histoire d’Haiti. Combien d’étudiants haïtiens lisent « Ti dife boule sou listwa d Ayiti » (Michel Rolph Trouillot) ? Il faut ouvrir les archives tant publiques que privées aux étudiants, aux chercheurs. Il faut faciliter l’accès aux documents historiques. Il faut aussi des aides à la recherche historique. Y a-t-il un fond dédié à la recherche?

Combien d’étudiants haïtiens savent pourquoi la France nous a-t-elle exigés de payer pour notre indépendance 150 millions de francs ? Comme si le sang des esclaves et la bravoure dont ils ont fait montre sur les champs de bataille n’ont pas suffi à combler la rançon de la guerre.

Il a fallu donc, selon une ordonnance du roi français Charles X, qu’Haïti versât « à la caisse fédérale des dépôts et consignations de France, en cinq termes égaux, d’année en année, le premier échéant au 31 décembre 1825, la somme de cent cinquante millions de francs, destinée à dédommager les anciens colons qui réclameront une indemnité » (art. 2). Et, comme s’il s’adressait à ses sujets et non à un peuple libre, Charles X a spécifié à l’article 1er de son ordonnance : « les ports de la partie française de Saint-Joseph Domingue Orgellaue seront ouverts au commerce de toutes les nations. Les droits perçus dans ces ports, soit sur les navires, soit sur les marchandises, tant à l’entrée qu’à la sortie, seront égaux et uniformes pour tous les pavillons, excepté le pavillon français, en faveur duquel les droits seront réduits de moitié »

Du lieu historique, ARTHUS crois que l’enseignement de l’histoire nationale dans la langue de l’ancienne métropole ne pose pas problème. Car la langue française, que nos ancêtres utilisaient, ne les ont pas empêchés de bien exprimer leur pensée en écrivant l’Acte de l’indépendance et les Constitutions fondatrices dans un souci de souveraineté par rapport à la France. Même si l’absence de la langue maternelle dans l’enseignement empêtre quand à la promotion de la culture et des valeurs nationales il faut le préciser. L’obstacle majeur disons-le, malheureusement, c’est que l’éducation dans ce pays a toujours été un luxe.

Depuis l’indépendance jusqu’à nos jours, l’éducation haïtienne fait face à trois grands défis. Il y a, d’abord, un problème d’accessibilité de l’offre scolaire. Il y a, ensuite, un problème de qualité de l’éducation qui est lié à l’environnement scolaire, à la pédagogie et à la formation des maitres. Comme si l’éducation ne pouvait pas faire partie des priorités de l’état Haïtien.

En tout cas, je souhaite que ce texte « Les grandes dates de l’histoire diplomatique d’Haïti de la période fondatrice à nos jours » devienne un classique dans le domaine de l’histoire. Sinon, qu’il soit pour l’histoire Haïtienne ce qu’est « Gouverneur de la rosée » (Jacques Roumain) pour la littérature nationale.

Jacques Adler Jean Pierre

Bòs Madichon.