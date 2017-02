Michel Martelly

Les organisations de droits humaines : Kay Fanm, SOFA, RNDDH, CE, JILAP, CARDH, POHDH s'insurgent contre les propos irrévérencieux prononcés par l’ancien président Michel Joseph Martelly à l'encontre de personnalités publiques du pays à la suite de ses interventions le 9 février 2017, à l'émission Canal Musical, diffusée sur les ondes de la Radio Caraïbes, avec l'animateur - présentateur Marc Anderson Brégard, qui avait reçu l'ancien chef de l’Etat.

Au cours de cette émission, Joseph Michel Martelly s'est attaqué directement à deux journalistes connus, à savoir, Jean Monard Métellus et Marie Liliane Pierre-Paul faisant référence à eux, par des sobriquets, et utilisant des propos aussi regrettables qu'irrévérencieux, selon un document transmis au journal en date du 16 février 2017.

Michel Joseph Martelly a aussi profité du microphone qui lui était offert pour faire la promotion de sa méringue carnavalesque de 2017, qui, comme celle de l'année 2016, dénigre les journalistes susmentionnés. Il s'agit-là d'une atteinte grave à leur dignité et au principe général de respect mutuel. De plus, il est choquant que des médias et des particuliers acceptent de diffuser cette méringue qui, normalement, aurait dû être censurée par les autorités étatiques concernées.

Face à ces dérives, Kay Fanm - SOFA - RNDDH - CE-JILAP - CARDH - POHDH condamnent cette attitude de Michel Joseph Martelly qui, depuis l'accession à la magistrature suprême de son protégé Jovenel Moïse, fait montre d'une arrogance sans pareille et semble ne vouloir se courber à aucune règle morale et éthique.

Kay Fanm - SOFA - RNDDH - CE-JILAP - CARDH - POHDH regrettent qu'une telle émission ait pu se réaliser sur le lieu de travail du journaliste Jean Monard Métellus.

Par ailleurs, les encouragements et les rires égrillards de l'animateur - présentateur de l'émission, ainsi que des jeunes personnes présentes au studio, inquiètent au plus haut point les organisations susmentionnées, car ils témoignent d'un manque d'esprit critique et d'une mentalité sexiste clairement affichée.

Kay Fanm - SOFA - RNDDH - CE-JILAP - CARDH - POHDH estiment que ce comportement ainsi que les propos vulgaires et irrévérencieux de Michel Joseph Martelly avilissent la fonction de président qu'il a occupée pendant cinq (5) ans.

Haïti est aujourd'hui meurtrie ! Les actes de corruption, de malversation et de mauvaise gouvernance des autorités étatiques qui se sont succédé à la tête du pays ont laissé un Etat faible, ne pouvant offrir à ses ressortissants ni les services de base, ni les prestations auxquels ils ont droit.

Il est aujourd'hui temps de se pencher sérieusement sur les problèmes structurels de ce pays. Et, cela ne peut se faire que dans la sérénité. Ainsi, s'attaquer arbitrairement et de manière déloyale à des citoyens paisibles ne peut en aucun cas venir en aide à la société. Au contraire, c'est saper les grands efforts consentis, en vue d'établir une certaine stabilité au pays.

Parallèlement, Kay Fanm - SOFA - RNDDH - CE-JILAP - CARDH - POHDH renouvellent aux journalistes Jean Monard Métellus et Marie Liliane Pierre-Paul leur plus profond respect pour le noble travail qu'ils accomplissent au profit de la société. En utilisant des propos grivois pour tenter de les rabaisser, le chanteur Michel Joseph Martelly - qui avant son accession au pouvoir avait déjà prouvé qu'il ne pouvait composer pour de chastes oreilles - ne fait qu'attirer l'attention de tous sur l'importance et la qualité de leur travail.

Ces organismes invitent les institutions et les personnalités qui croient encore dans les valeurs morales et éthiques à s'engager à combattre tout comportement insultant qui semble aujourd'hui vouloir s'ériger en normes sociales et exhortent Jean Monard Métellus et Marie Liliane Pierre-Paul à rester sur la même lancée et à s'armer de courage pour faire face à ce détracteur ainsi qu'à toutes autres personnes qui pourraient vouloir rabaisser leur travail.

