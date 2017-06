Odette Roy Fombrun

C’est en présence de sa famille, de proches, d’amis et d’autres personnalités que l’enseignante haïtienne Odette Roy Fombrun a célébré, ce mardi 13 juin 2017, à Pétionville (à l’est de Port-au-Prince), son centième anniversaire de naissance, selon les informations rassembléees par l’agence en ligne AlterPresse.

Née le 13 juin 1917, à Port-au-Prince, des mains de la sage-femme, Christiane Désert, Odette Roy Fombrun a été diplômée enseignante, de la prestigieuse École normale d’institutrices, en 1935. Elle a connu l’exil politique entre 1959 et 1984.

Après un stage, en 1945, à “Nursery Training School” de Boston, elle a ouvert, à son retour en Haïti, en 1946, le premier jardin d’enfants d’Haïti, relève la Fondation Odette Roy Fombrun (Forf), « une organisation à but non lucratif, qui récolte, depuis l’année 2007, des fonds pour encourager l’éducation et soutenir des projets de développement communautaire en Haïti ».

« A l’occasion de son quatre-vingt-dixième anniversaire de naissance, en 2007, poussée par ses enfants et ses amis », la Forf a pris le relais du « fonds pour l’éducation, qu’elle avait créé en 1997, pour encourager les initiatives dans le domaine de l’éducation ».

Le cycle scolaire haïtien comprend beaucoup d’ouvrages, notamment historiques, qu’elle a écrits…

Les jeunes, filles et garçons, sont accoutumés aux ouvrages d’Odette Roy Fombrun, qui exposent beaucoup de récits historiques, entre autres. Beaucoup aimeraint la côtoyer, pour apprendre de son expérience de femme, de professeure, de ses moyens d’existence, de son mode de vie, de ses habitudes, etc.

Une des 2 invités (avec le jeune écrivain haïtien Makenzy Orcel, né le 18 septembre 1983 à Port-au-Prince) de la 23e édition (jeudi 15 et vendredi 16 juin 2017) de Livres en folie, Odette Roy Fombrun est l’auteure de plusieurs ouvrages. L’un de ses derniers titres insiste sur une compilation de visions de multiples historiens sur l’Ayiti des Indiens (les Tainos).

Odette Roy Fombrun indique avoir écrit aux dirigeants politiques actuels (2017) pour leur proposer un guide touristique sur le département de l’Artibonite.

En 2016, choquée par l’ampleur des immondices, en divers endroits, dans la zone métropolitaine de la capitale, la Forf a lancé un appel contre l’amoncellement des fatras dans les rues… Les cris de la Forf ne semblent pas avoir eu beaucoup d’échos aux oreilles des dirigeants politiques…

Une messe d’action de grâces a été consacrée, ce mardi 13 juin 2017, à l’occasion du centième anniversaire de naissance d’Odette Roy Fombrun. Mais, aucun mot d’officiels ne lui a été adressé, malgré son combat incessant en faveur du relèvement d’Haïti, à travers, notamment, sa croisade en faveur du « konbitisme » (le système d’entraide, cher aux paysannes et paysans, partout en Haïti), qu’elle voudrait voir appliquer dans toutes les sphères nationales pour le décollage d’Haïti.

C’est en mars 1986 qu’elle publie son traité sur le “Konbitisme”, un manifeste politique basé sur une coutume haïtienne de “coopération dans le partage des activités”.

Iln’existe pas, malheureusement, de données officielles sur les réalités, que vivent, au quotidien, les personnes centenaires en Haïti, certes peu nombreuses, mais dont le chiffre exact, en différents points du territoire national, n’est pas connu.

La Fondation haïtienne Marie Claire Heureuse Félicité Bonheur Dessalines (Ff), qui recense, depuis plusieurs années, les centenaires, femmes et hommes, à travers le territoire national, essaie de les valoriser, par divers types d’actions, dont des recherches historiques approfondies, tout en soulignant leurs modes de vie, dont devraient s’inspirer les générations montantes.

Alter Presse