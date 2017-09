Sam Smith

Trois ans après la sortie de son premier album « In the lonley hour », le chanteur britannique annonce son deuxième album. Le single « Too good to goodbyes » semble pressentir un succès magistral pour cet artiste magnifique et aimé par tellement de mélomanes à travers le monde. Pourtant l’artiste a failli tout lâcher à cause d’une relation amoureuse qui a foiré !

Samuel Frederick Smith nait le 19 mai 1992 dans la ville de Londres. Très jeune l’engouement pour l’art et la curiosité dont tous génies font montre le poussent à intégrer le « Youth Music Theater ». Il manifeste dès le début un intérêt poussé pour le jazz, qu’il étudiera avec la chanteuse et pianiste Joanna Eden.

En 2013, le single « Lay me down » lance timidement la carrière de l’artiste vieux d’un quart de siècle. « Lay me down » sera repris en 2014 sur l’album “In The lonley hour”, à coté de ce titre sur cet album écrit par Sam Smith et Jimmy Napes, on retrouve des titres comme : « I’m not the only one », « Leave your lover », « Money in my mind », « Stay with me » (déjà l’un des titres phares de 2013 à travers le monde) etc. Cet album propulse l’artiste à des sommets vertigineux et vers des récompenses qui feront de lui l’un des talents les plus reconnus et récompensés de la planète. L’artiste compte près d’une vingtaine de récompenses pour sa carrière, parmi elles un Oscar de la meilleure chanson originale, pour l’opus : « Writing’s on the wall », chanson officielle du dernier film de la saga James Bond.

Malgré un ciel si bleu, des eaux si calmes et cette situation féerique… Une relation viendra troubler les eaux calmes et douces du chateur britannique. L’artiste a voulu tout abandonner a-t-il confié au magasine Attitude : « Il y a eu un moment, quand j’enregistrais l’album, où je me suis vraiment senti mal. Je me suis fait plaquer, et ça s’est mal passé. Normalement, l’écriture me sert de thérapie, mais cette fois, ça m’a handicapé pendant deux mois.»

L’histoire ne fait que se répéter quand on sait que c’est une rupture qui est à la base du premier album de l’artiste arc-en-ciel. En attendant Sam et son équipe se mettent les bouchées doubles. Meme sans titre et sans date de sortie officielle, le public est impatient de consommer le nouvel album. « too good to goodbyes » est un avant-gout qui laisse présager des feux d’artifice.

Ricardo Nicolas