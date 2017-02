Le carnaval de Port-au-Prince coïncide avec la naissance de la ville et se développera parallèlement à la croissance urbaine. Cette tradition festive, vieille de plus de 250 ans, s’inscrit dans le fait urbain. La coutume remonte à l’époque coloniale et se déroule dans toutes les villes d’Haïti durant les jours gras. Au lendemain de l’indépendance, elle s’est perpétuée dans certaines villes, notamment à Port au Prince et s’inscrit dans le vieux centre urbain de cette ville qui en a jalousement conservé la mémoire.

L’importance du carnaval pour les Port-au-princiens.

Parler du carnaval de Port au Prince réfère aux traditions et aux coutumes qui fondent les quartiers et ses résidents. Le carnaval, transmis de génération en génération, fait partie du patrimoine vivant du vieux centre de la capitale. Même s’il s’est adapté au fil du temps aux exigences du moment ou aux caprices des décideurs, il renferme des symboliques fortes qui ont perduré. Ce qui fait que le carnaval ne peut être dissocié de ses acteurs principaux que sont les résidents des quartiers du vieux centre, les habitants des lakous urbains (diables, chaloska), les membres de sociétés secrètes (indiens, arabes, bœufs) à travers les bandes déguisées et les bandes de musique à pied. Nous savons tous que les coutumes et les traditions propres aux membres d'un groupe ou d'une communauté contribuent à leur sentiment d'identité. C’est la raison pour laquelle le carnaval joue un rôle important pour les communautés urbaines de Port-au-Prince.

Le carnaval est une fête dont toutes les activités se déroulent dans les rues et dans les espaces publics. Organisé par les quartiers, c’est un divertissement qui concourt à égayer la vie des citadins et plus que cela, c’est une expression traditionnelle et populaire « du vivre ensemble ».

Le carnaval est surtout un moment de rupture avec le quotidien, c’est pourquoi même dans le cadre de graves conflits sociaux et politiques les Ports-au-princiens ont toujours pratiqué la trêve durant les trois jours gras. Le carnaval rassemble tous les Haïtiens par un sentiment d’appartenance à un patrimoine, à un héritage commun. Chacun veut se fondre dans « le peuple », dans cette foule compacte qui, exceptionnellement pendant trois jours sera sans forme, sans classes, sans couleurs et arpentera les rues du centre-ville jusqu’au Champ de Mars au son de la musique. Dans ce cadre c’est la reconnaissance tant par les Haïtiens de l’intérieur et de la diaspora d’un héritage en commun : « se bagay Ayisyen menn » Facteur de cohésion sociale, le carnaval a toujours été essentiel dans sa capacité à « exorciser les frustrations sociales et politiques accumulées au cours de l’année au point d’être toléré par les pouvoirs politiques et religieux » Facteur de cohésion sociale le carnaval exerce une fascinante attraction sur beaucoup de jeunes haïtiens de la diaspora nés à l’extérieur en quête d’identité.

Le carnaval est un héritage du passé que nous nous sommes transmis de génération en génération. Aujourd‘hui, les vieux quartiers en ruine de Port-au-Prince représentent encore et toujours la mémoire du carnaval. Ce n’est pas seulement Bel air, c’est Fort Touron, Grand-rue, Martissant, le Bas-peu-de chose et tant d’autres qui font partie de l’aire métropolitaine. Les traditions carnavalesques sur une aussi longue durée (250 ans) continuent de participer au façonnement de la culture populaire urbaine et à la redéfinition des identités urbaines.

Dans un environnement fragilisé comme Port-au-Prince le carnaval est important pour l‘équilibre social des citadins qui tentent de se soustraire pendant quelques jours à la dure réalité d’une cité délaissée, toujours en ruine au bout de 7ans et qui semble sortir d’une terrible guerre. Comment donc ne pas questionner les décisions sans analyse des dirigeants qui, pour la seconde fois, font fi des coutumes et des usages urbains de la capitale à des fins démagogiques.

La délocalisation du carnaval national

Aujourd’hui le carnaval a perdu son esprit satirique, humoristique et même subversif. Il a perdu surtout la fonction qu’il jouait dans la cité, impliquant la participation de toute la population urbaine. Dans le passé, le carnaval était financé par les résidents des quartiers ; chacun donnait sa quote-part pour concrétiser la sortie des groupes déguisés et musicaux (bandes à pied). On achetait sa tunique pour rentrer dans la bande. Les reines étaient sélectionnées par les quartiers.

Progressivement les résidents de quartiers ont cédé leur place aux municipalités et ensuite à un comité de carnaval quand ce n’est pas la présidence même.

Aussi, on assiste à une désappropriation des Ports-au-princiens de leur carnaval et à l’extrême dépendance des acteurs de cet évènement festif.

En le transportant continuellement vers d’autres villes et surtout en négligeant la réhabilitation des vieux quartiers en ruine, qui l’ont nourri pendant plus de 2 siècles de leur art et de leur créativité, nous détruisons notre patrimoine urbain. En rémunérant un nombre limité de membres au sein de chaque bande plutôt que de financer des activités collectives de création artistique nous décourageons les arts. En cooptant certains leaders de carnaval à des fins politiques on vide notre carnaval national de son sens. Aujourd’hui cet évènement populaire dont le potentiel créatif ne fait aucun doute est devenu un banal défilé au son de décibels organisé par les autorités par l’intermédiaire de quelques entreprises ou prestataires de services qui contrôlent et monopolisent toute la chaîne de production du carnaval.

Chaque fois que l’on exporte le carnaval de Port-au-Prince vers d’autres villes, on le dénature en le coupant de ses fondements. On affaiblit également les traditions festives des autres régions.

Tout en conservant un caractère participatif, le carnaval de chaque ville devrait être un évènement festif unique en son genre adressé à des publics cibles différents. Je m’explique : Le carnaval de Jacmel a été durant de nombreuses années (de 1970 à 2000 environ) notre fenêtre ouverte sur le monde. Des revues et magazines du monde entier présentaient Haïti avec son art et sa culture à travers le carnaval de Jacmel. En voulant imiter Port-au-Prince, les chars gigantesques de décibels sonores ont été introduits sur l’avenue Barranquilla pour donner le résultat auquel nous assistons aujourd’hui : un évènement festif chaotique où il n’est plus possible d’apprécier les créations des artistes en raison de l’envahissement du cortège par la foule non masquée et de la cacophonie des camions de musique. Le carnaval de Jacmel n’avait rien à envier à celui de Barranquilla en Colombie qui a été tout récemment classé au patrimoine mondial ou celui de St-Domingue qui s’est inspiré de Jacmel pour attirer des milliers de touristes dans leur capitale. Si nous persistons à réduire les différents carnavals régionaux à un « remake » de celui décadent de Port-au-Prince nous risquons d’ensevelir pour toujours nos traditions et nos créativités régionales.

En 2012, le Sud avait pu relever le défi en raison de trois facteurs

Primo, le Sud a toujours maintenu sa tradition du carnaval avec peu ou sans subvention des pouvoirs publics. Je me rappelle quand je voyageais aux Cayes durant les années 80, dès le mois de novembre le club des tirailleurs entamait déjà ses réunions pour la sortie des bandes carnavalesques. Secundo, c’est la volonté qu’avaient tous les Cayens, les habitants du grand Sud et les personnalités qui les représentaient de saisir l’opportunité qui leur était offerte de relever le défi. Tertio et non des moindres est la localisation géographique des villes du Sud situées aux alentours du chef-lieu dans un rayon de moins de 50 km augmentant de ce fait la capacité d’accueil de la région afin de satisfaire les besoins en hébergement (villes des environs : Cavaillon, Aquin, Camp-Perrin, Port-salut, Torbeck, St-louis-du-Sud……) Grâce à l’euphorie, à l’enthousiasme des Cayens et surtout grâce au talent extraordinaire d’organisation des membres du comité du Sud, le carnaval des Cayes, malgré le «made in PAP », a été un succès. Port-au-Prince était au rendez-vous certes, mais sans son âme ensevelie sous les ruines du vieux centre.

Pour revenir au Sud, les Cayes ont une tradition de troubadours, de chansonniers, et une tradition de danse. Je suis certaine que si l’initiative était laissée aux Cayens d’organiser leur carnaval avec une subvention substantielle au lieu d’imposer le modèle de Port-au-Prince, quelque chose d’original pourrait en sortir, apte à favoriser un type de tourisme.

L’Artibonite n’a que faire du carnaval de Port-au-Prince. C’est une région très favorisée en matière de patrimoine culturel. Ce département réunit exceptionnellement un triangle sacré (souvnans-badjo-soukri), palais, fortifications, art martial. La proximité de la côte des Arcadins représente un atout majeur pour la réalisation d’évènements culturels. Le Cap-Haïtien, malgré un passé de carnaval spectaculaire durant les années 1940-60, dispose d’un Parc national historique unique dans la Caraïbe qui en fait une destination touristique privilégiée et dans ce cadre donc une priorité.

Le carnaval de Port-au-Prince en péril

Le carnaval de Port-au-Prince est un rituel identitaire qui a lieu, non pas au mois de juillet, mais, de l’Epiphanie au mercredi des cendres et qui rassemble plus de 500 000 Haïtiens du pays et de la diaspora dans son espace urbain. Dans ce temps calendaire toute une série de rituels ouvre la voie à l’évènement qui aura lieu durant les trois jours gras.

En raison de ses caractéristiques propres et de ses nouvelles tendances ou dérives, c’est un divertissement populaire fort de symbolisme qui n’intéresse que les Haïtiens. De la manière dont il est organisé pour ne pas dire formaté : Durée de huit à dix heures de défilé avec de nombreuses pauses interminables, cacophonie de décibels, foule compacte non déguisée qui circule dans un mouvement de va-et-vient continu, absence de créativité populaire artistique originale, le carnaval de Port-au-Prince n’attire pas les visiteurs étrangers. D’ailleurs les interdictions faites aux consultants étrangers des organisations non gouvernementales ou internationales installées en Haïti de fréquenter le carnaval (sous prétexte de sécurité) témoignent de ce manque d’intérêt face à notre festivité.

Si vous naviguez sur le net à la recherche de carnaval vous n’y trouverez pas de promotion du carnaval haïtien.

Fort de ce constat, il faut soutenir la promotion de cet évènement festif auprès de nos compatriotes de l’extérieur.

Sauver le carnaval de Port-au -Prince

Le carnaval, c’est une fête rituelle calendaire qui possède une capacité de se réinventer tout comme la société haïtienne. En tant que fête populaire de longue durée, il s’est ressourcé à chaque moment de crise, associant éléments traditionnels et nouvelles influences (après l’occupation américaine et la campagne de « rejeté »), d’autres fois en puisant tout bonnement dans son fonds culturel. Qu’on se rappelle l’émergence des groupes « racines » durant le carnaval de 1991 boudé par le secteur des affaires.

Aujourd’hui plus que jamais la mise en place d’infrastructures culturelles comme les ateliers d’apprentissage de la musique et des métiers connexes au carnaval s’impose dans les quartiers réhabilités du centre-ville.

Au lieu de dynamiser le carnaval tout en revitalisant les quartiers dont il est issu parce qu’ils sont en symbiose, on s’acharne depuis quelques années à extraire le carnaval de Port-au-Prince de son bassin de mémoire ou, pour parler dans un langage actuel, de « sa base ».

La responsabilisation de la population métropolitaine par rapport à ce rituel identitaire est un enjeu important. Sauvegarder son patrimoine est un acte qui interpelle tous les acteurs de la ville : Artistes, entrepreneurs, banquiers résidents de quartier, gestionnaires publics. Tous les membres de la communauté urbaine doivent être sollicités pour redynamiser le carnaval de Port-au -Prince qui risque de perdre son sens de rituel identitaire dans les dédales des décisions qui financent la médiocrité, l’obscénité plutôt que la formation et la créativité.

Rêver quand même

Pour finir, je serai au rendez-vous du carnaval de Port-au-Prince du 26 au 28 février. Comme chaque année, happée par la magie, je danserai et je marmonnerai les onomatopées ridicules avec la foule Vire ! vire ! vire ! Bow ! Bow ! Bow ! pour me réveiller le mercredi des cendres avec des frustrations et des rêves sur ce que pourrait être mon carnaval de Port-au-Prince fait de bandes déguisées, de costumes et de chars magnifiques, originaux, conçus et fabriqués par les artistes du sequin (Bel-Air), par les artistes de la récupération et de la ferblanterie (Grand-rue), du bois (La Saline), de la lumière et de la sculpture tout en faisant revivre économiquement le vieux centre et ses habitants talentueux.

Carole Roy sociologue

