Les quinze jeunes sélectionnés par le jury de Podium Quartiers, le weekend dernier, ont répondu à l’invitation de l’équipe de ce show télévisé, le samedi 5 août 2017. Un show dont l’objectif est d’offrir la possibilité aux jeunes de différents quartiers de la capitale de valoriser leurs talents et d’exposer au grand public la potentialité et les richesses de leur zone de résidence. Le dimanche 12 août marquera la première diffusion de cette émission sur les ondes de télé Caraïbes, chaine 22.

Pour la tenue et la réalisation de la première édition de Podium Quartiers, les quinze jeunes sélectionnés lors de la dernière séance d’audition, le samedi 29 juillet dernier, auront à s’affronter sur les planchers de Télé Caraïbes et devant les objectifs des caméras, le dimanche 12 août. Ils ont été subdivisés en trois groupes de cinq. Le premier dimanche de ce show estival est réservé au groupe A. Les cinq postulants qui composent cette catégorie auront à exécuter un chant de leur choix et seront accompagnés d’un orchestre dirigé par le directeur musical, Caleb François. Bien avant leur prestation, un reportage audiovisuel réalisé dans la zone de résidence de chacun de ces jeunes sera diffusé. Une initiative dont la mission est de porter le public à prendre connaissance des potentialités et des richesses de ces quartiers de Port-au-Prince.

Le deuxième dimanche sera réservé au groupe B. Et celui d’après au groupe C. Après cette première étape, s’impose le deuxième tour. Suite à la délibération du jury, chacun des trois groupes sera réduit à trois jeunes. Et les 9 meilleurs devront s’affronter lors du second tour. Une fois franchir cette étape, il n’en restera que six finalistes. Ces derniers se donneront en spectacle sur la scène de le Vilatte, à Pétion-ville, le dimanche 17 septembre 2017. Un temps fort tant pour les participants que pour le public et les téléspectateurs. Ceux qui, particulièrement, n’auront pas manqué d’apporter à ces jeunes tous les supports nécessaires dans le cadre de ce concours. Une planification qui fait déjà saliver plus d’un.

Ces jeunes, âgés de 13 à 18 ans, dévoués et motivés, ont, au cours des échanges avec les membres de l’équipe Podium Quartiers, pris note des mesures relatives au bon déroulement du concours. Ils se sont montrés déterminer à suivre les conseils du comité organisateur. L’occasion également pour eux de bénéficier des suggestions et propositions du directeur musicale, Caleb François, chargé de les accompagner tout au long de Podium Quartiers. Cette rencontre semble, dans une certaine mesure, avoir été très fructueuse pour chacun d’eux.

Par ailleurs, ces jeunes, se voyant déjà remporter le concours, ont profité de cette journée d’échange pour exécuter des tours de chants devant les objectifs des Caméras de la RTVC et se faire prendre en photo, question d’immortaliser le moment.

L’équipe de Podium Quartiers et de télévision Caraïbes restent convaincus que la jeunesse est l’avenir du pays. Les aider à se découvrir, prendre conscience de leur capacité devient plus qu’une évidence. De ce fait, les deux parties s’engagent à leur fournir tout l’encadrement nécessaire en vue de leur plein épanouissement.

Joe Antoine Jn Baptiste

Crédit photo : Josma Lawens