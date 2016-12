L’Année 2016 dans le secteur culturel haïtien a été surtout marquée par les décès prématurés de deux musiciens très connus dans le monde musical haïtien. Il s’agit du chanteur, batteur Black EZ et le chanteur et compositeur du groupe Koudjyay, Samba Kessy. La 22e édition de Livres en Folie, la 13e édition du Festival quatre chemins, la 4e édition de la Foire internationale du livre d’Haïti (FILHA) ont aussi retenu l’attention au cours de l’année 2016.

22ème édition de Livres en Folie

La 22e édition de Livres en Folie avait débuté le 26 mai 2016, au Parc historique de la Canne à sucre. Plus de 150 auteurs étaient en signature, et près de 1900 titres étaient disponibles à la vente.

Cette édition de 2016 rendait hommage à l'auteure Marie Vieux Chauvet dont on célébrait le centenaire. Parmi les titres de Mme Chauvet « Amour, colère et folie », « Fille d’Haïti », « Fonds-des-Nègres », « La danse sur le volcan », « Les rapaces » ont été mis à la disposition du public jeudi et vendredi. Le livre « En amour avec Marie », un ouvrage réalisé par un collectif de 28 auteurs qui témoignent de leur rapport avec la personne Marie Vieux-Chauvet et ses écrits était, aussi disponible.

4e édition de la Foire internationale du livre d’Haïti (FILHA).

La 4e édition de la Foire internationale du livre d’Haïti (FILHA) s'était déroulée du 9 au 11 décembre, sur la cour du Palais municipal de Delmas. « Je lis et je grandis », a été le thème retenu pour cette 4e édition dont le romancier haïtien Gary Victor était l’invité d’honneur.

Il faut noter qu'un rabais de 60% avait été offert au public qui avait plutôt répondu en grand nombre à cette foire littéraire.

13e édition du Festival quatre chemins

La 13e édition du Festival Quatre chemins s'était déroulée dans la région métropolitaine du 21 novembre au 3 décembre sous le thème « L'amour n'est pas si compliqué ».

Cette dernière édition comportait 60 activités. Il s’agissait de théâtre, conte-marionnette, concert, danse, projection, exposition, lectures et ateliers. L’objectif de l’édition 2016 du Festival Quatre chemins est, entre autres, de « faire de Port-au-Prince une scène internationale des arts vivants, miroir des arts vivant en cours de réflexion partout dans le monde, en cours de création et de pratique, interrogation sur eux-mêmes. »

41ème édition du concours du Prix littéraire Henri Deschamps

La Fondation Lucienne Deschamps et le jury du Prix littéraire Henri Deschamps, avaient procédé, jeudi 10 mars, à l’hôtel Royal Oasis, Pétion-Ville, au lancement officiel de la 41e édition du concours du Prix littéraire Henri Deschamps 2016.

La cérémonie de lancement de l’édition 2016 a marqué le 41e anniversaire de ce prix littéraire.

Makenzy Orcel, lauréat du Prix Littérature-monde du Festival Étonnants Voyageurs de Saint-Malo

L’écrivain haïtien, Makenzy Orcel, a été choisi par le Jury des Prix Littérature-monde du Festival Étonnants Voyageurs de Saint-Malo, Lauréat pour son troisième roman « L'ombre animale » publié en janvier 2016 aux Éditions Zulma.

Le jury, présidé par Mme Ananda Devi, était composé de : Paule Constant, Nancy Huston, Dany Lafferière, Michel Le Bris, Atiq Rahimi, Jean Rouaud et Boualem Sansal. La cérémonie de remise des prix allait se dérouler samedi 14 mai lors du 27e festival Saint-Malo Étonnants Voyageurs.

Rappelons que l’auteur avait gagné un mois plus tôt pour ce même ouvrage le Prix Louis-Guilloux 2016.

La romancière Gisèle Pineau, prix littéraire Joseph D. Louis

La bibliothèque Georges Castera du Limbé a décerné, cette année, le prix littéraire Joseph D. Louis Charles à la romancière Gisèle Pineau, pour son roman « Les Voyages de Merry Sisal », le mardi 29 novembre 2016. La mairie de cette commune avait profité pour remettre à l’écrivaine la clef de la ville.

Décès de Black Easy et de Samba Kessy

Le secteur culturel haïtien, au cours de l’année de 2016, a été surtout marqué par les décès prématurés du chanteur et batteur haïtien, Jean Dahnis Vilaire connu sous le nom de « Black EZ» le mardi 6 décembre, et celui du compositeur-chanteur -interprète Jean Samuel Lubin, de son nom d’artiste, Samba Kessy, le 9 juin à l'âge de 54 ans

Black Easy s’éteint suite à un arrêt cardiaque, à l’hôpital La paix (Delmas 33) alors que Samba Kessy a rendu l’âme, trois jours après, à l’hôpital public Saint-Nicolas de Saint-Marc (Artibonite) suite à des malaises ressentis après une performance de son groupe dans la ville de Port-de-Paix .

Wilner Jean Louis source hpn

[email protected]