Le réalisateur haïtien Raoul Peck est nommé aux Oscars dans la catégorie du meilleur documentaire pour "Je ne suis pas votre nègre". Il y explore la question raciale aux Etats-Unis.

Sorti en 2016 sur les écrans, le documentaire "Je ne suis pas votre nègre" (en version originale "I'm not your negro") est un récit radical sur la place des Afro-américains aux Etats-Unis. A travers les propos et les écrits de l'écrivain noir James Baldwin, il raconte les vies de Martin Luther King, Medrager Evers et Malcom X. Dans la version française du documentaire, les mots de James Baldwin sont lus par Joey Starr.

Voici la bande annonce du documentaire

Elle a été publiée sur la page Facebook de Raoul Peck :

Un documentaire déjà primé

Ce documentaire de 93 minutes a déjà été primé à de nombreuses reprises, notamment dans les festivals de Berlin, Toronto, Philadelphie et Chicago. Recevra-t-il la consécration suprème ? La 89ème cérémonie des Oscars aura lieu à Hollywood le 26 février prochain.

Qui est Raoul Peck ?

Né en 1953 à Port-Au-Prince, Raoul Peck a quitté Haïti en 1961 avec ses parents pour fuir la dictature des Duvalier. Après quelques années au Congo, il suit des études à l'université de Berlin. Il devie,nt ensuite journaliste et photographe.

Il réalise plusieurs documentaires dont "L'homme sur les quais", qui évoque la dictature des tontons macoutes. Après avoir été professeur çDe 1995 à 1997, après un passage de professeur à l'université de New York en 1994 et 1995, il devient ministre de la Culture d'Haïti, jusqu'en 1997.

En 2000, il consacre un documentaire remarqué à Patrice Lumumba. Sa filmographie compte 18 films ou documentaires, dont "Quelques jours en avril" . Nommé à plusieurs reprises au festival de Cannes, cette sélection aux Oscars est une première dans sa carrière.

