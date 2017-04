Raoul Peck

Le cinéaste haïtien Raoul Peck a remporté le prix du meilleur documentaire à Los Angeles pour son documentaire intitulé « je ne suis pas votre nègre », lors de la 42e édition du Los Angeles Film Critics Association Awards (Lafca), dans la section « Best documentary/ non-fiction », apprend AlterPresse.

Le documentaire « I am not your Negro » est sorti initialement le 3 février 2017. Il est inspiré de « Remember this house », un roman non terminé de l’Américain James Baldwin.

Primé à plusieurs reprises, notamment dans les festivals de Berlin (Allemagne), Toronto (Canada), Philadelphie et Chicago (États-Unis d’Amérique), ce documentaire relate les propos et les écrits de l’écrivain noir James Baldwin, figure littéraire de la lutte pour les droits civiques des afro-américains.

D’une durée de 93 minutes, le film-documentaire de Raoul Peck, disponible depuis 2016, raconte, entre autres, les vies de Martin Luther King et de Malcom X.

Lors de sa 42e édition, le prix Lafca, fondé en 1975 à Los Angeles, a également récompensé les films Moonlight (« Meilleures images »), et « The Handmaiden » (« Meilleur film en langue étrangère).

Raoul Peck compte déjà, dans sa filmographie, 18 documentaires, dont « Assistance mortelle » (2011), dans lequel il montre comment, après le tremblement de terre dévastateur du 12 janvier 2010 (300 mille morts), les organisations d’aide internationale sont devenues une catastrophe pour Haïti.

Né à Port-au-Prince en 1953, le cinéaste Raoul Peck, qui était professeur à l’Université de New York en 1994 et 1995, a été titulaire du Ministère haïtien de la culture en 1997, sous l’administration de l’ancien président René Garcia Préval et du Premier ministre Rosny Smarth (27 février 1996 - 9 juin 1997).

Alter Presse