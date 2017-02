Paul Altidor et Raoul Peck

Le mardi 31 janvier 2017, l’ambassadeur d’Haïti aux États-Unis a réuni, dans les locaux de la mission à Washington D.C., une cinquantaine de personnalités tant privées que publiques évoluant dans la capitale américaine, dans le cadre d’un dîner donné en l’honneur de Raoul Peck. Ce fut l’occasion pour Ticket de se rapprocher du cinéaste, suite à sa nomination aux Oscars pour le documentaire « I'm not your negro ».

Rencontrer le grand Raoul Peck n’est pas chose aisée. Lui parler est un tantinet plus compliqué, et pour ce qui est pour un Haïtien de lui soutirer une interview, cela relève carrément du prodige. Malheureusement, je n’avais pas lu l’article « Peck prend la Citadelle » de Frantz Duval paru le 8 mai 2009 ! J’aurais été franchement mieux préparée pour ma rencontre avec M. Peck. J’aurais pourtant dû me rappeler comment il m’avait été aussi impossible d’obtenir un mot de l’illustre réalisateur quand, en octobre dernier, le documentaire « I'm not your negro », sur la vie de l'essayiste afro-américain James Baldwin, allait être présenté au public au Festival international du film de Toronto, aux côtés d’autres productions haïtiennes…

« Mais quel est le but de ta visite à Washington ? » Ma réponse est la même à tous ceux qui m’adressent la question : « Je suis là pour parler à Raoul Peck !» Ma liste de questions bien placée dans mon petit sac du soir, je me mêle aux invités de l’ambassadeur Paul Altidor. « Ce soir, m’explique ce dernier, l’auditoire est différent de celui qu’on reçoit généralement dans les salons de l'ambassade. On a invité des représentants de médias américains, des responsables de centres culturels ou d’associations de l’industrie du cinéma, des présidents d’universités qui interviennent souvent dans les médias, quelques Haïtiano-Américains… »

C’est un peu le gratin de la communauté noire washingtonienne qui déambule dans les couloirs de l’ambassade, sirotant le cocktail de chef Thia, admirant les toiles de la collection privée de la Galerie Monnin, une des plus anciennes galeries d’art d’Haïti, qui ornent les murs de l’institution. Toni Monnin, matriarche de la famille, est sur place et parle volontiers de ces œuvres qui ont si bien traversé le temps. Raoul Peck, en l’honneur de qui la soirée est donnée, va de groupe en groupe. Tout le monde veut serrer la main au cinéaste. Et il semble se prêter volontiers au jeu. Mais déjà il est temps de passer à table. Vous aurez encore le temps de parler au réalisateur de « Lumumba » après le dîner, nous assure-t-on.

Les convives s’installent aux places qui leur sont assignées. L’ambassadeur Altidor, en hôte parfait, dit les premiers mots. Il redit le contexte de la soirée, rappelle sa mission qui vise à créer une autre conversation autour d’Haïti, renouvelle son engagement envers la communauté. Ce dîner donné en l’honneur de Raoul Peck entre d’ailleurs dans l’ensemble des activités qu’organise l’ambassade d'Haïti à Washington. Récemment rénovés, les locaux sont désormais en mesure de recevoir différentes réceptions et on y organise d’ailleurs un certain nombre d’activités régulières. L’invité d’honneur prend la parole. Brièvement, Peck remet en contexte le documentaire « I’m not your negro » qui lui a valu la nomination aux Oscars. L’ancien ministre de la Culture de René Préval est d’ailleurs connu pour ses productions cinématographiques engagées avec pour thèmes de prédilection les causes raciales et les inégalités économiques. « I’m not your negro » -portant sur la vie et l’assassinat des leaders Martin Luther King Jr., Malcolm X et Medgar Evers, et aussi sur l’empreinte que ces derniers ont laissée sur le paysage politique et social américain- entre bien dans cette catégorie.

Raoul Peck en profite pour affirmer combien il est fier d’être haïtien. L’intervention est brève. Mais on ne peut pas lui en tenir rigueur, surtout quand on sait que les plats préparés avec soin par Cynthia Verna (chef Thia) n’attendent que d’être servis. Ceux-ci sont dégustés prestement. Et sans même que l’on s’en rende compte, le réalisateur s’est remis à aller de groupe en groupe, faisant connaissance, discutant, se laissant prendre en photo.

Je fais patiemment la queue. Et enfin vient mon tour d’approcher cet homme qui s’est notamment fait connaître par des productions comme « L'homme sur les quais», « Lumumba », « Molock Tropical », « Assistance mortelle » et « Meurtre à Pacot », entre autres.

Je me présente rapidement, avant de lui expliquer que j’ai fait le voyage depuis Haïti en vue d’obtenir de lui une entrevue pour Le Nouvelliste et Ticket.

« Je suis fatigué », me dit-il, sourire contrit à l’appui. Je le comprends. Il faut de grands efforts ne serait-ce que pour penser ce genre de productions. Mais, quand il ajoute qu’il lui faut se reposer en prévision de l’entrevue qu’il donne à un autre média dans la matinée du lendemain, je me sens en droit d’insister. « Ça ne prendra pas longtemps », lui dis-je avec mon plus grand sourire. Mais il faudra bien plus que ça pour convaincre l’homme qui reproche aux Haïtiens de ne pas avoir fait cas des multiples récompenses reçues par le documentaire jusqu’à ce que ce dernier ne soit nominé aux Oscars.

Quand il ajoute le « tout est d’ailleurs sur Google », je sens que je n’obtiendrai plus rien de Peck. Sourire poli, il semble déjà loin de moi. Au final, je n’aurai qu’une photo avec ce grand du cinéma, qui allègrement se dirige vers un autre groupe, accomplissant sa mission du jour, qui, après tout, consistait à rencontrer l’assistance et non à donner des entrevues.

Dans les minutes qui suivent, la grande salle qui avait été élégamment aménagée en vue du dîner, continue à se vider. Raoul Peck, cinéaste haïtien, nominé pour l’Oscar du meilleur documentaire, s’éclipse lui aussi, laissant des organisateurs satisfaits et dans ma tête le goût rance d'une rencontre inachevée.

Daphney Valsaint Malandre source le nouvelliste