Un public euphorique a assisté ce samedi, au Marriott, à la finale de la première édition de Podium Quartiers, le concours spin-off de Podium des écoliers, qui a commencé au mois d’août. Les finalistes, toutes des filles, se sont surpassées en live, rendant le show agréable à regarder.

Une fois de plus, le triste constat de manque d’espaces adéquats en Haïti pour accueillir des activités très courues s’est avéré. Et pour cause, la salle du Marriott qui accueillait samedi la finale de la première édition de Podium Quartiers mise sur pied par Louis Real de concert avec la RTVC était bondée. Des supporteurs sont restés debout toute la soirée. Quelques-uns, bloqués momentanément à l’entrée, ont un peu grogné contre les organisateurs.

L’activité en soi valait bien le détour. Les deux MC, Brégard Anderson et Patrice Salomon, ont remis au goût du jour l’élégance dans l’animation, l’éloquence… une façon de faire qui s’est révélé rarissime au cours de la présente décennie.

Les compétitrices ont été départagées en doublet au début de la soirée. Chaque doublet a interprété un titre avant que les 6 ne se retrouvent sur une même chanson. Puis, chacune s’est produite en solo.

Il n’y a pas eu que les finalistes à offrir des prestations au cours de la soirée. Des danseurs du théâtre national et ceux d’un groupe de « Break dance » ont été aussi de la partie. Merlenka Silencieu, championne de la dernière édition de Podium des écoliers, a bercé l’assistance avec « Mistè damou » de Yanick Etienne. Le vice-champion Péguy Roberto Carlos Chavannes a mis le feu dans le coeur des femmes avec « Incroyable » du groupe Harmonik.

Plusieurs personnalités ont payé de leur présence à ce rendez-vous. On peut citer entre autres l’actuel ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, Régine Lamur, les maires de Port-au-Prince, Ralph Youri Chevry, de Tabarre Nice Simon et de Carrefour, Jude Edouard Pierre. Le journaliste Michel Joseph, qui a reçu récemment deux prix à Abidjan, a chanté vers la fin de la soirée.

Les jeunes femmes dans l’ensemble ont bien assuré. Leur façon de pousser les notes rappellent la façon de chanter durant les années 90. Après promulgation des résultats par le jury, le public paraissait satisfait. Jenny-Sarah Abellard, la championne, s’est révélée bel et bien la reine de la scène avec le morceau très dansant « Taye Banda » de Renette Désir.

Chancy Victorin Ticket Magazine