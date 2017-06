Le journaliste de Radio Kiskeya Robenson Henry a reçu à la Maison de la radio (Paris), le prix Philippe Chaffanjon du reportage multimédia pour son reportage : « Haïti : le prix d’une pièce d'identité ». À travers ce reportage, le journaliste a décrit les péripéties les plus incroyables auxquelles la grande majorité des Haïtiens sont confrontés depuis de longues années pour avoir accès à un document d’état civil qui, pour beaucoup d’autres pays, n’est qu’une formalité.

Après Ralph Thomassaint Joseph, Juno Jean-Baptiste et Michel Joseph l’année dernière, Robenson Henry devient le 4e journaliste haïtien récompensé par ce prix créé en hommage à Philippe Chaffanjon, décédé en 2013. « Ce prix poursuit les engagements de Philippe Chaffanjon en récompensant des reportages alliant l’exigence de l’éthique journalistique à l’utilisation des techniques multimédia ».

Remerciant les responsables du prix qui ont fait choix de son reportage, le journaliste de la Radio Kiskeya a souligné que sa récompense est le résultat d’une complicité féconde développée au sein d’une équipe ambitieuse et motivée dont il ne saurait ne pas remercier les membres et saluer les efforts désintéressés. « C’est un coup de projecteur sur le calvaire de mes compatriotes qui me vaut cette prestigieuse distinction qu’est le prix Phillipe Chaffanjon. Loin de me conforter dans l’immobilisme des idées, ce prix me responsabilise davantage par rapport aux grandes problématiques de mon temps et de ma société, aux exigences de rigueur devant me caractériser et aux défis de la pratique d’un journalisme indépendant, de qualité, en Haïti », a expliqué Robenson Henry, saluant par ailleurs la présence des amis, parents et membres de la diplomatie haïtienne qui ont fait le déplacement.

Ce reportage montre le calvaire de certains citoyens qui viennent de parcourir des centaines de kilomètres ou ont marché pendant plusieurs heures pour entrer à Port-au-Prince en vue de solliciter une pièce d’identité qu’ils n’arrivent souvent pas à obtenir. « À travers ce reportage, je décris les préjugés sociaux, la corruption, l’humiliation, la brutalité et la déshumanisation qui caractérisent le processus d'émission et de livraison des documents d’identité, a-t-il argué. Les vidéos, photos et sons que j’ai recueillis comme données dans les couloirs et les coulisses des principaux bureaux d’identification pour produire ce travail sont pour moi un moyen de dire non à la manière discriminatoire dont le pays traite beaucoup de citoyens recherchant une existence civile. »

Pour le président du jury du prix Philippe Chaffanjon, Florence Aubenas, le reportage de Robenson Henry « retrace la manière dont une petite formalité en France prend des proportions énormes en Haïti. Suivre le trajet des pièces d’identité raconte le cheminement de tout le pays. »

Ce reportage permet, selon elle, d'une façon passionnante de découvrir Haïti. « C’est vraiment la forme et le fond qui nous a permis de choisir ce sujet. Un sujet qui, au ras des guichets, au ras des formulaires qu’on remplit est devenu passionnant et c’est vraiment un coup de force », a avancé la présidente du jury qui a félicité Robenson Henry pour ce reportage.

Le prix Philippe Chaffanjon du reportage multimédia récompense depuis 4 ans une réalisation multimédia publiée sur un site de presse français et une réalisation multimédia publiée sur un site de presse haïtien. Côté France, ont été primés Prune Antoine, Gil Skorwid et Jan Zappner pour le reportage « Les bruits de la guerre en plein cœur de l’Europe », publié sur le site de Mediapart.

Jocelyn Belfort source le nouvelliste